Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường học Đà Nẵng xin không nhận hoa, quà 20.11, chuyển lời tri ân đến vùng lũ

Huy Đạt
Huy Đạt
15/11/2025 11:46 GMT+7

Trường tiểu học ở TP.Đà Nẵng gửi thư ngỏ xin phép không nhận hoa, quà nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và mong phụ huynh chuyển lời tri ân thành quà hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng bão lũ miền Trung.

Ngày 15.11, ông Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cho biết nhà trường vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh, các đối tác và đơn vị kết nghĩa, thông báo không nhận hoa và quà nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay.

Theo ông Phong, đây là lần đầu tiên nhà trường đưa ra chủ trương này. Trong thư ngỏ, tập thể giáo viên bày tỏ mong muốn phụ huynh chuyển lời tri ân thành những món quà thiết thực gửi tặng giáo viên và học sinh tại các vùng vừa bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Trung, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống.

Thư ngỏ cho biết ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay đến đúng thời điểm nhiều trường học và gia đình miền Trung đang khắc phục hậu quả thiên tai; không ít học sinh còn thiếu sách vở, dụng cụ học tập để trở lại trường. 

“Là những người làm công tác giáo dục, chúng tôi không khỏi khắc khoải khi đồng nghiệp của mình còn nhiều khó khăn để trở lại cuộc sống bình thường, khi học trò nhiều nơi còn gian nan để bước đến trường”, thư ngỏ nêu.

Từ tinh thần đó, tập thể giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu quyết định không nhận hoa, quà trong dịp 20.11.

Đà Nẵng: Thầy cô xin không nhận hoa, quà 20.11 chuyển 'lời tri ân' đến vùng lũ- Ảnh 1.

Nội dung thư ngỏ của Trường tiểu học Võ Thị Sáu (TP.Đà Nẵng) kêu gọi phụ huynh chuyển quà tri ân thành hỗ trợ cho vùng bão lũ

ẢNH: Đ.X

Nhà trường cho rằng những món quà phụ huynh gửi về vùng bão lũ chính là “những bông hoa tri ân đẹp nhất”, cũng là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô nhận được trong ngày lễ năm nay.

Sau khi thư ngỏ được phát đi, rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình với nhà trường. 

Đà Nẵng: Thầy cô xin không nhận hoa, quà 20.11 chuyển 'lời tri ân' đến vùng lũ- Ảnh 2.

Nhà trường kêu gọi "Những bông hoa tri ân đẹp nhất là quà gửi vùng lũ" và đã được rất nhiều phụ huynh đồng tình

ẢNH: Đ.X

Chị Lê Thu Hà (trú P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), phụ huynh học sinh lớp 4, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, chia sẻ: “Chủ trương của nhà trường rất ý nghĩa. Ngày tri ân thầy cô mà mình được góp phần giúp những nơi đang khó khăn thì càng trọn vẹn hơn”.

Trước đó, cuối tháng 10, để hỗ trợ người dân ứng phó bão Fangshen (bão số 12), Trường tiểu học Võ Thị Sáu đã mở cổng trường cho người dân mang ô tô, xe máy vào gửi tránh ngập; đồng thời bố trí 10 phòng học làm nơi trú tránh bão, lũ cho bà con.

Tin liên quan

20.11 ở vùng lũ: Không hoa và quà, thầy cô tất bật dọn lũ

20.11 ở vùng lũ: Không hoa và quà, thầy cô tất bật dọn lũ

Ở vùng lũ Thừa Thiên - Huế, không có lễ mừng 20.11 mà thay vào đó nhiều thầy cô tất bật dọn lũ để kịp đón học sinh trở lại trường.

Khám phá thêm chủ đề

20.11 Thư ngỏ bão lũ Đà Nẵng ngày Nhà giáo Việt Nam Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 không nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận