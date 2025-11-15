Trường học Đà Nẵng xin không nhận hoa, quà 20.11, chuyển lời tri ân đến vùng lũ

Ngày 15.11, ông Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cho biết nhà trường vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh, các đối tác và đơn vị kết nghĩa, thông báo không nhận hoa và quà nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay.

Theo ông Phong, đây là lần đầu tiên nhà trường đưa ra chủ trương này. Trong thư ngỏ, tập thể giáo viên bày tỏ mong muốn phụ huynh chuyển lời tri ân thành những món quà thiết thực gửi tặng giáo viên và học sinh tại các vùng vừa bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Trung, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống.

Thư ngỏ cho biết ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay đến đúng thời điểm nhiều trường học và gia đình miền Trung đang khắc phục hậu quả thiên tai; không ít học sinh còn thiếu sách vở, dụng cụ học tập để trở lại trường.

“Là những người làm công tác giáo dục, chúng tôi không khỏi khắc khoải khi đồng nghiệp của mình còn nhiều khó khăn để trở lại cuộc sống bình thường, khi học trò nhiều nơi còn gian nan để bước đến trường”, thư ngỏ nêu.

Từ tinh thần đó, tập thể giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu quyết định không nhận hoa, quà trong dịp 20.11.

Nội dung thư ngỏ của Trường tiểu học Võ Thị Sáu (TP.Đà Nẵng) kêu gọi phụ huynh chuyển quà tri ân thành hỗ trợ cho vùng bão lũ ẢNH: Đ.X

Nhà trường cho rằng những món quà phụ huynh gửi về vùng bão lũ chính là “những bông hoa tri ân đẹp nhất”, cũng là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô nhận được trong ngày lễ năm nay.

Sau khi thư ngỏ được phát đi, rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình với nhà trường.

Nhà trường kêu gọi "Những bông hoa tri ân đẹp nhất là quà gửi vùng lũ" và đã được rất nhiều phụ huynh đồng tình ẢNH: Đ.X

Chị Lê Thu Hà (trú P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), phụ huynh học sinh lớp 4, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, chia sẻ: “Chủ trương của nhà trường rất ý nghĩa. Ngày tri ân thầy cô mà mình được góp phần giúp những nơi đang khó khăn thì càng trọn vẹn hơn”.

Trước đó, cuối tháng 10, để hỗ trợ người dân ứng phó bão Fangshen (bão số 12), Trường tiểu học Võ Thị Sáu đã mở cổng trường cho người dân mang ô tô, xe máy vào gửi tránh ngập; đồng thời bố trí 10 phòng học làm nơi trú tránh bão, lũ cho bà con.