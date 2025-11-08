Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngành giáo dục Đồng Nai sẽ không nhận hoa, quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/11/2025 09:19 GMT+7

Sở GD-ĐT Đồng Nai thông báo sẽ không tiếp khách, không nhận hoa, quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đây là năm thứ 3 đơn vị này ra thông báo nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày 7.11, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương và các trường THPT, đơn vị trực thuộc về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức trong tổ chức hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Theo đó, nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung nêu trên, đồng thời, trong khi đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc không tổ chức đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tại trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai.

Ngành giáo dục Đồng Nai sẽ không nhận hoa, quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT Đồng Nai thông báo sẽ không tiếp khách, không nhận hoa, quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đồng thời, sở cũng đề nghị các trường THPT và đơn vị trực thuộc chủ động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khuyến khích không tổ chức các buổi lễ đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng; dành thời gian và nguồn lực để tập trung vào công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường.

Trong thông báo, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cũng cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đồng thời, cơ quan này cho biết luôn mong muốn tiếp tục được đón nhận tình cảm và sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, cá nhân và toàn thể xã hội đối với ngành GD-ĐT tỉnh Đồng Nai.

Được biết, trong năm 2023 và 2024, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cũng từng có thông báo về vấn đề này, nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tin liên quan

Món quà ngày 20.11, chấm son trên đỉnh Pờ Hồ nơi biên cương

Món quà ngày 20.11, chấm son trên đỉnh Pờ Hồ nơi biên cương

Ngày trước, ai từ bản Pờ Hồ Thấp nhìn lên tít tắp bản Pờ Hồ Cao, ngày đẹp trời, cũng chỉ thấy vài chấm nhà xiêu vẹo, nên bảo: “Trường học của trẻ con đấy. Lâu quá hỏng hết rồi”.

Khám phá thêm chủ đề

ngày Nhà giáo Việt Nam Đồng Nai Chống lãng phí sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai ngày Nhà giáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận