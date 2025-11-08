Ngành giáo dục Đồng Nai sẽ không nhận hoa, quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Ngày 7.11, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương và các trường THPT, đơn vị trực thuộc về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức trong tổ chức hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Theo đó, nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung nêu trên, đồng thời, trong khi đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc không tổ chức đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tại trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai.

Sở GD-ĐT Đồng Nai thông báo sẽ không tiếp khách, không nhận hoa, quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đồng thời, sở cũng đề nghị các trường THPT và đơn vị trực thuộc chủ động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khuyến khích không tổ chức các buổi lễ đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng; dành thời gian và nguồn lực để tập trung vào công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường.

Trong thông báo, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cũng cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đồng thời, cơ quan này cho biết luôn mong muốn tiếp tục được đón nhận tình cảm và sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, cá nhân và toàn thể xã hội đối với ngành GD-ĐT tỉnh Đồng Nai.

Được biết, trong năm 2023 và 2024, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cũng từng có thông báo về vấn đề này, nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.