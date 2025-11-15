Cận cảnh sạt lở 'cắt đứt' đường ĐH83, gần 4.000 người dân đang bị cô lập

Hai tuần sau đợt mưa lớn cuối tháng 10, tuyến đường ĐH83 chạy qua xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) vẫn trong tình trạng tê liệt hoàn toàn bởi hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Nghiêm trọng nhất là vị trí Km 8+200, nơi gần 50 m đường cùng hệ thống cống rãnh, trụ viễn thông và điện lực bị kéo trượt xuống vực sâu, tạo thành một hố sụt lớn khiến giao thông vào xã bị chia cắt nhiều ngày qua.

Tại hiện trường Km 8+200, toàn bộ phần ta luy dương dài khoảng 50 m và ta luy âm dài khoảng 40 m đã bị sụt trượt hoàn toàn sau nhiều ngày mưa lớn. Khối lượng đất đá bị sạt trôi ước tính hơn 20.000 m³, tạo nên một "hố sâu" rộng đến mức người dân địa phương mô tả là "nuốt trọn cả đoạn đường".

Đường ĐH83 qua xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) bị đứt gãy hoàn toàn, tạo hố sâu ẢNH: L.D

Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, cho biết tuyến ĐH83 dài hơn 37 km qua địa bàn trước đây đã có nhiều điểm tiềm ẩn sạt lở. Tuy nhiên, đợt mưa lũ từ 24.10 - 3.11 đã khiến tình trạng trở nên đặc biệt nghiêm trọng, với hơn 30 điểm sạt lở lớn và hàng chục điểm nhỏ.

"Riêng điểm Km 8+200 đã chia cắt hoàn toàn xã với bên ngoài. Hiện hơn 1.000 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu, bao gồm cả trung tâm hành chính xã, đều đang bị cô lập", bà Tình nói.

Dùng ròng rọc chuyển nhu yếu phẩm

Ngay sau khi tuyến ĐH83 bị tê liệt, chính quyền xã đã phải tổ chức các phương án tạm thời để hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ ở thôn Tà Vinh khu vực nằm bên trong điểm sạt lở.

Người dân phải dùng ròng rọc tự chế vận chuyển nhu yếu phẩm ẢNH: L.D

Không thể vận chuyển hàng hóa bằng xe máy hay xe bán tải, lực lượng địa phương phải dùng hệ thống ròng rọc tự chế, thả dây qua khe sạt lở để đưa lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm vào bên trong. Một lối mở tạm băng núi dài hơn 1 km cũng được mở ra, nhưng đường trơn trượt, dễ đá rơi và chỉ có thể đi bộ.

"Có người phải mất gần một giờ mới vượt qua đoạn dốc tạm. Nguy hiểm nhất là khi trời mưa, đất nhão, chỉ cần một bước trượt chân là có thể rơi xuống vực", một người dân thôn Tà Vinh cho biết.

Không chỉ Km 8+200, toàn tuyến ĐH83 xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở khác. Những vị trí sạt trượt từ ta luy dương, trượt xuống mặt đường khiến khối lượng đất đá đổ tràn lớn, gây tắc nghẽn hoàn toàn. Một số vị trí khác còn ghi nhận tình trạng đất đá tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, khiến xe cơ giới phải hoạt động liên tục mới có thể thông tuyến tạm.

Xe cơ giới đang khắc phục một số tuyến đường bị sạt lở ẢNH: L.D

Ông Mai Văn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở đã huy động toàn bộ lực lượng, máy móc đến hiện trường từ nhiều ngày qua. Tuy nhiên, do phạm vi sạt lở quá lớn, địa hình phức tạp và thời tiết vẫn còn mưa rải rác nên việc thi công gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi đang tiến hành hốt dọn đất đá ở ta luy dương, sửa chữa nền đường và gia cố hệ thống thoát nước. Nếu thời tiết thuận lợi, nhanh nhất 2 - 3 ngày nữa mới có thể khắc phục tạm để thông tuyến. Tuy nhiên, việc thông tuyến chỉ mang tính chất tạm thời, còn để xử lý triệt để và đảm bảo an toàn lâu dài cần phải có phương án kỹ thuật chi tiết và nguồn vốn lớn", ông Hà cho hay.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 đã gây thiệt hại nặng trên toàn tỉnh. Riêng các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường do Sở quản lý có 250 vị trí sạt lở, tổng khối lượng đất đá tràn xuống đường ước tính 240.000 m³. Tổng thiệt hại ước tính 108 tỉ đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại điểm sạt lở tuyến đường ĐH83:

Đường bê tông bị đứt gãy hoàn toàn, dài khoảng 50 m ẢNH: L.D.

Hệ thống cống rãnh, trụ viễn thông và điện lực bị kéo trượt xuống vực sâu ẢNH: L.D

Đường gãy tạo hố sâu rất nguy hiểm ẢNH: L.D

Hiện hơn 1.000 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu, bao gồm cả trung tâm hành chính xã, đều đang bị cô lập ẢNH: L.D

Nước vẫn còn chảy xuống hố sâu ẢNH: L.D

Tuyến đường ĐH83 nằm bên dòng suối nên dễ bị sạt lở khi mưa lớn, đất đã no nước ẢNH: L.D



