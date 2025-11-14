Sáng 14.11, người dân sống tại một khu đô thị lớn ở P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện hàng ngàn con giun đất từ dưới lòng đất bò lên mặt cỏ và vỉa hè, cuộn tròn rồi chết la liệt.

Giun đất nằm la liệt trên vỉa hè một khu dân cư ở Quảng Ngãi ẢNH: Q.T

Theo ghi nhận, giun đất xuất hiện dày đặc quanh khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm mét vuông trước cổng chính khu đô thị. Chúng bò lên vỉa hè bao quanh khu đất, để lại từng vệt dài đặc kín. Đến trưa, phần lớn số giun đã chết khô tạo thành từng mảng đen trên nền gạch.

Người dân địa phương cho biết, nhiều ngày qua trời không có mưa hay thời tiết bất thường. Tuy nhiên, ngay trong đêm 13.11 và rạng sáng 14.11, giun bắt đầu trồi lên hàng loạt.

"Tôi sống ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Giun bò kín cả lối đi rồi chết khô, khiến ai cũng tò mò muốn biết nguyên nhân", một người dân ở P.Cẩm Thành cho biết.

Điều đáng chú ý, dù khu đô thị rộng nhưng hiện tượng chỉ xảy ra tại khu vực bãi cỏ trước cổng chính, không lan sang các dãy nhà xung quanh trong khu đô thị.

Giun đất bò kín vỉa hè rồi chết khô ở Quảng Ngãi Chuyện gì đang xảy ra

Hàng ngàn con giun đất bò lên vỉa hè khiến nhiều người dân tò mò ẢNH: Q.T

Trước đó, cuối năm 2024, người dân TP.Vũng Tàu (nay là TP.HCM) cũng ghi nhận hiện tượng tương tự khi hàng ngàn con giun đất bò lên tường sau một trận mưa lớn.

Theo các chuyên gia, giun thường trồi lên mặt đất khi thiếu ô xy, thay đổi nhiệt độ đột ngột, hoặc môi trường đất bị tác động bởi phân bón nóng, như phân gà, phân lân…

Trước đó, từ ngày 28.10 - 6.11, Quảng Ngãi liên tục có mưa lớn và xảy ra lũ, sau đó thời tiết bắt đầu nắng nóng.