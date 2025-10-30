Khu đô thị hồ Phú Hòa hơn 21.900 tỉ đồng có nhà đầu tư mới

Ngày 30.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (gọi tắt là Khu đô thị hồ Phú Hòa, ở các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn).

Theo quyết định, liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP Glexhomes - Công ty CP Phúc Lộc - CIENCO 8 được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa.

Khu đô thị hồ Phú Hòa ẢNH: DŨNG NHÂN

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, kết hợp không gian du lịch, thể thao và văn hóa đặc trưng. Khu đô thị hồ Phú Hòa gồm nhiều hạng mục: khu nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, công trình công cộng, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, thể thao, cùng hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và mặt nước hồ sinh thái. Dự kiến khu đô thị này sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 34.500 người.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 21.900 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.161 tỉ đồng. Giai đoạn 1 (2025 - 2028) sẽ tập trung giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội; giai đoạn 2 (2028 - 2040) sẽ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, công trình thương mại - dịch vụ - du lịch để đưa vào khai thác.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Khu đô thị hồ Phú Hòa là dự án trọng điểm nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2035, đồng thời góp phần thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung tâm Gia Lai.