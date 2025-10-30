Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khu đô thị hồ Phú Hòa hơn 21.900 tỉ đồng có nhà đầu tư mới

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/10/2025 07:46 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa với tổng vốn hơn 21.900 tỉ đồng, quy mô gần 280 ha.

Ngày 30.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (gọi tắt là Khu đô thị hồ Phú Hòa, ở các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn).

Theo quyết định, liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP Glexhomes - Công ty CP Phúc Lộc - CIENCO 8 được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa.

Khu đô thị hồ Phú Hòa hơn 21.900 tỉ đồng có nhà đầu tư mới- Ảnh 1.

Khu đô thị hồ Phú Hòa

ẢNH: DŨNG NHÂN

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, kết hợp không gian du lịch, thể thao và văn hóa đặc trưng. Khu đô thị hồ Phú Hòa gồm nhiều hạng mục: khu nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, công trình công cộng, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, thể thao, cùng hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và mặt nước hồ sinh thái. Dự kiến khu đô thị này sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 34.500 người.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 21.900 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.161 tỉ đồng. Giai đoạn 1 (2025 - 2028) sẽ tập trung giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội; giai đoạn 2 (2028 - 2040) sẽ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, công trình thương mại - dịch vụ - du lịch để đưa vào khai thác.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Khu đô thị hồ Phú Hòa là dự án trọng điểm nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2035, đồng thời góp phần thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung tâm Gia Lai.

Tháng 7.2015, UBND tỉnh Bình Định (nay đã sáp nhập với tỉnh Gia Lai) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị hồ Phú Hòa với diện tích hơn 370 ha, trong đó mặt nước hồ Phú Hòa gần 81 ha. Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) do liên danh Công ty Phúc Lộc - Thành An làm nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đến tháng 10.2018, UBND tỉnh Bình Định có văn bản tạm dừng việc sử dụng tài sản công (trong đó có quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ chờ Nghị định mới.

Sau đó, tỉnh Bình Định đã chấm dứt hợp đồng BT đối với dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa, đồng thời tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới theo quy định.

Bố trí hơn 21.600 tỉ đồng để triển khai 76 dự án ở đặc khu Côn Đảo

Bố trí hơn 21.600 tỉ đồng để triển khai 76 dự án ở đặc khu Côn Đảo

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045. Theo đó, dự kiến bố trí hơn 21.600 tỉ đồng cho đặc khu Côn Đảo để thực hiện 76 dự án.

