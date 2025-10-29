Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Hoàng Anh Gia Lai trồng thêm 7.000 ha cà phê tại Việt Nam và Lào

Trần Hiếu
Trần Hiếu
29/10/2025 18:12 GMT+7

HAGL dự kiến trồng thêm 7.000 ha cà phê tại Việt Nam và Lào trong 2 năm tới, qua đó nâng tổng diện tích cà phê của tập đoàn lên 10.000 ha.

Chiều 29.10, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây giống cà phê với Viện khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI, thuộc Bộ NN-MT).

Theo thỏa thuận, WASI cùng đơn vị trực thuộc là Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat sẽ cung cấp cho HAGL 30 triệu cây giống cà phê chất lượng cao, gồm hai giống Arabica và Robusta. Đây là các giống có năng suất cao, khả năng thích nghi tốt và phẩm chất hạt vượt trội. Việc cung cấp cây giống được thực hiện trong hai vụ liên tiếp 2025 - 2026 và 2026 - 2027, phục vụ chương trình phát triển vùng nguyên liệu cà phê của HAGL tại Gia Lai và Lào.

Bên cạnh việc cung cấp giống, WASI sẽ phối hợp tư vấn các giải pháp kỹ thuật trong quá trình canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và xử lý ra hoa, đậu quả, nhằm bảo đảm hiệu quả canh tác tối ưu và chất lượng đồng đều trên toàn bộ diện tích trồng mới.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa HAGL và WASI, đơn vị nghiên cứu và triển khai cà phê uy tín hàng đầu thế giới, là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng và chuẩn hóa vùng nguyên liệu cà phê của HAGL. Chúng tôi không chỉ trồng cà phê, mà còn muốn làm cà phê một cách bài bản, bền vững, hướng đến xuất khẩu cà phê chất lượng cao mang thương hiệu HAGL. Đất đai đã sẵn có, còn nguồn vốn cũng được tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn từ nội lực, không phải vốn vay".

HAGL cà phê mở rộng diện tích trồng lên 10 ngàn ha tại Việt Nam và Lào - Ảnh 1.

Lãnh đạo HAGL và WASI ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây giống cà phê

ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Phan Việt Hà, Phó viện trưởng phụ trách WASI, chia sẻ: “Trong hơn 6 tháng qua, WASI đã đồng hành cùng HAGL và sẽ tiếp tục hợp tác trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ chọn giống, chuyển giao kỹ thuật đến quy trình canh tác, nhằm xây dựng mô hình phát triển cà phê năng suất cao, bền vững và có sức lan tỏa tại khu vực Tây nguyên và Lào".

Sự hợp tác giữa HAGL và WASI thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu khoa học uy tín trong quá trình chuyển giao công nghệ, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Đây được xem là mô hình hợp tác tiêu biểu, phát huy thế mạnh của cả hai bên: Năng lực nghiên cứu chuyên sâu của Viện WASI và quy mô sản xuất - đầu tư lớn của HAGL. Thông qua sự kết nối này, hai đơn vị kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và vị thế của cà phê Việt Nam và Lào trên thị trường quốc tế.


