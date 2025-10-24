Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ cà phê 'đẹp như mơ' nhưng vì sao doanh nghiệp vẫn kêu khó?

Chí Nhân
24/10/2025 18:37 GMT+7

Xuất khẩu cà phê lập kỷ lục với cột mốc kỷ lục 8,4 tỉ USD và giá cao gấp 3 lần so với những năm trước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn kêu khó vì thuế giá trị gia tăng tạm thu.

Ngày 24.10, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức tổng kết niên vụ 2024 - 2025 và triển khai niên vụ mới. Trong niên vụ vừa qua, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 1,5 triệu tấn, tăng gần 2% và đạt kim ngạch trên 8,4 tỉ USD, tăng đến 55,5% về giá trị so với niên vụ trước. Con số 8,4 tỉ USD là mức cao kỷ lục của ngành cà phê Việt Nam từ trước đến nay. Nguyên nhân, nhờ giá cà phê tăng cao, trung bình đạt 5.610 USD/tấn, tăng tới 53% so với niên vụ trước.

Niên vụ cà phê Việt Nam vừa kết thúc đẹp "như mơ"

Nhận xét niên vụ vừa kết thúc, ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch VICOFA và là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất Việt Nam nói: Vụ cà phê vừa qua kết thúc "đẹp như mơ" với người trồng cà phê khi mức giá bình quân 120.000 đồng/kg, cao gấp 3 so với nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, vấn đề với các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay là thiếu vốn do tạm đóng thuế GTGT 5%. Điều này ảnh hưởng đến nguồn vốn thu mua tạm trữ cà phê khi thu hoạch rộ mà chỉ có thể mua khi cần. Do đó, nông dân sẽ giữ vai trò điều tiết nguồn hàng và cả giá cà phê.

Theo một số doanh nghiệp, điều này ảnh hưởng đến vốn lưu động và chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: Cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị xuất khẩu cao mà còn là sinh kế của hàng triệu nông hộ, là "thương hiệu quốc gia" của Việt Nam trên thị trường nông sản thế giới. Trên thực tế, ngành cà phê Việt Nam vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Đặc biệt là tỷ lệ cà phê nhân thô còn quá cao, chiếm hơn 80% tổng sản lượng, trong khi sản phẩm chế biến sâu mới đạt khoảng 15%. 

Ông Trung đề nghị VICOFA cần phối hợp cơ quan quản lý thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, mở rộng chế biến sâu, giảm xuất khẩu thô, xây dựng thương hiệu "Cà phê Việt Nam". Ngành cần áp dụng quy trình canh tác giảm phát thải, tiết kiệm chi phí, phù hợp với Đề án sản xuất giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035 của Bộ, trong đó cà phê là cây trồng chủ lực để phát triển kỹ thuật giảm phát thải và cơ chế tín chỉ carbon.

cà phê giá cà phê niên vụ cà phê xuất khẩu cà phê
