Giá cà phê biến động mạnh, tuần này có giảm tiếp?

Tuần qua, dân kinh doanh cà phê nhiều năm cũng phải "lên cơn đau tim" vì thị trường biến động rất mạnh. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê robusta tăng vọt đến 241 USD/tấn, còn cà phê arabica tăng tới 460 USD/tấn. Tuy nhiên, đến cuối tuần có 2 phiên "sụp đổ" với tổng mức giảm 643 USD/tấn đối với cà phê robusta và arabica giảm 1.080 USD/tấn. Kết quả cả tuần giảm mạnh khi cà phê robusta mất đến 459 USD/tấn, tương đương 10%, còn arabica giảm 700 USD/tấn, tương đương 8%.

Giá cà phê thế giới biến động mạnh do các biến động về chính sách đặc biệt từ thị trường Mỹ ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Ảnh hưởng từ biến động thế giới, thị trường cà phê khu vực Tây nguyên cũng mất tổng cộng khoảng 9.000 đồng/kg, tương đương khoảng 8%. Sáng ngày 22.9, trong khi chờ diễn biến từ phiên giao dịch mới trên 2 sàn London và New York, giá cà phê Tây nguyên phục hồi nhẹ khoảng 500 đồng/kg về mức phổ biến 111.500 đồng/kg.

Một số chuyên gia và doanh nghiệp phân tích, giá cà phê tăng mạnh vào đầu tuần trước vì các báo cáo cho thấy xuất khẩu cà phê của Brazil vào Mỹ trong tháng 8 chỉ đạt trên 18.000 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh cà phê nhân, nguồn cung cà phê hòa tan còn giảm mạnh 60%. Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho thị trường Mỹ, chịu sự tác động lớn từ chính sách thuế đối ứng 50%. Do vậy, nước này chuyển hướng sang thị trường châu Âu, đặc biệt là Đức với sản lượng lên tới gần 25.000 tấn.

Các biến động chính sách thời gian qua cũng khiến giá cà phê tại Mỹ tăng bình quân đến 21% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung Brazil giảm nhưng các nguồn thay thế từ Việt Nam và Colombia chưa đủ bù đắp khiến lượng tồn kho ở Mỹ giảm xuống mức thấp.

Theo Washington Post, trong bối cảnh đó, hai nghị sĩ Mỹ ở cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đã kiến nghị Quốc hội nước này dự luật miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cà phê. Cụ thể, luật miễn trừ sẽ áp dụng cho cà phê rang xay và cà phê đã khử caffeine, cũng như vỏ cà phê, vỏ lụa và các loại đồ uống hoặc sản phẩm thay thế khác có chứa cà phê. Nghị sĩ Don Bacon được dẫn lời: "Tại sao chúng ta lại đánh thuế công dân Mỹ đối với thứ mà chúng ta thậm chí không trồng? Thật vô lý".

Kiến nghị miễn trừ thuế với cà phê khiến cho giá mặt hàng này lao dốc không phanh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, kết quả kiến nghị thế nào vẫn phải chờ các cuộc bỏ phiếu ở cả Hạ viện và Thượng viện cũng như chữ ký thông qua của chính Tổng thống Donald Trump.

Theo các chuyên gia, trong khi chờ kết quả cuối cùng về việc miễn thuế như đề xuất hay không thì bối cảnh chung của thị trường cà phê thế giới cung vẫn thấp hơn cầu. Do vậy, sau khi giá giảm mạnh cũng là cơ hội tốt để nhiều nhà nhập khẩu mua vào. Điều này sẽ khiến thị trường tiếp tục biến động trong thời gian tới.