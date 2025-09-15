Giá cà phê tăng kỷ lục tại Mỹ, doanh nghiệp Việt có hưởng lợi?

Giá cà phê đã "đỉnh nóc kịch trần"?

Trong vòng 1 tuần, giá cà phê trong nước đã tăng một mạch gần 8.000 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê ở các khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà đang giao dịch ở mức 119.800 đồng/kg trong khi giá niêm yết ở Gia Nghĩa và Đắk R'lấp lần lượt giao dịch ở mức 120.500 và 120.400 đồng/kg…

Giá cà phê khi vào vụ được dự báo sẽ tăng vọt lên trên 130.000 đồng/kg ẢNH: MINH ĐĂNG

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar thu mua cà phê ở mức 120.200 đồng/kg còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 120.100 đồng/kg. Khu vực Chư Prông (Gia Lai) đang giao dịch với giá 120.200 đồng/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 120.100 đồng/kg. Bất chấp giá tăng mạnh, nhiều bà con nông dân cho biết đang ngóng chờ giá sẽ tăng lên trên mức 130.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thu Thủy, chủ một vườn cà phê tại Đắk Mil (Lâm Đồng), chia sẻ: "Mặc dù hiện nay chưa bước vào vụ mùa thu hoạch nhưng ngày nào tôi cũng hóng diễn biến giá cà phê. Mức giá 120.000 đồng/kg hiện nay mà thị trường thông báo đã rất cao rồi, nhưng nhiều người lại khuyên rằng nên chờ thêm 1 tháng nữa, giá sẽ vượt 130.000 đồng/kg. Nếu đúng như vậy thì người trồng cà phê rất phấn khởi vì được mùa được giá".

Trên thị trường quốc tế, tổng kết tuần qua cho thấy giá cà phê toàn cầu đồng loạt tăng nóng khi giá Robusta và Arabica lần lượt thêm 7,81% và 6,5%. Hợp đồng tương lai cà phê Arabica trên sàn ICE đã đạt mức cao nhất trong 4 tháng, trong khi Robusta đạt đỉnh trong nửa tuần. Nhà phân tích BMI cho biết giá tăng chủ yếu do lo ngại vụ thu hoạch cà phê ở Brazil sẽ giảm hơn dự kiến và thuế đối ứng tăng 50% làm giảm hàng tồn kho tại Mỹ. Hiện tồn kho cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng, còn 669.225 bao, trong khi tồn kho Robusta giảm xuống 6.557 lô, gần mức thấp nhất trong 7 tuần.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao VN, diễn biến giá cà phê tăng mạnh đột biết xuất phát từ dự báo mùa vụ của Brazil ước tính sản lượng cà phê Arabica của nước này năm nay giảm xuống còn 35,2 triệu bao, so với mức dự báo 37 triệu bao hồi tháng 5. Nhìn chung sản lượng cà phê tại các quốc gia sản xuất cà phê lớn như Brazil và VN được dự báo giảm, đã ảnh hưởng nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu cà phê thế giới tăng lên.

DN Việt có hưởng lợi không?

Trả lời PV Thanh Niên, lãnh đạo một công ty xuất khẩu cà phê lớn tại TP.HCM nhận định: Giá cà phê tăng đột biến một phần do thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ là nước nhập cà phê lớn nhất thế giới do ít địa phương tại nước này có thể trồng được cà phê. Vì vậy, hầu hết lượng tiêu thụ loại nông sản này tại Mỹ đều là hàng nhập khẩu. Trong khi đó, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất vào Mỹ là Brazil lại phải đối mặt với mức thuế 50%; Colombia - nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai chịu mức thuế 10% còn VN, nhà xuất khẩu lớn thứ ba, chịu mức thuế 20%.

"Khi thuế tăng mạnh, các nhà xuất khẩu chuyển hướng sang các thị trường khác còn giá cà phê tại Mỹ phải cộng thêm thuế nên tăng cao. Mặc dù vậy, cà phê là mặt hàng thị trường Mỹ cần nên công cụ thuế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ. Đối với DN Việt, có thể giảm sút nguồn hàng tại Mỹ nhưng có thể bù đắp bằng các thị trường khác vì lượng cà phê toàn thế giới hiện cung không đủ cầu. Vì vậy thị trường Mỹ có giảm mua cà phê và tiêu thụ dù cho giảm sút thì chúng tôi vẫn có các đơn hàng từ các thị trường khác với giá cao", vị này cho biết.

Hiệp hội Cà phê Ca cao VN dự báo ngành hàng cà phê VN tiếp tục chứng kiến một năm bùng nổ với những con số ấn tượng cả về khối lượng và giá trị xuất khẩu. Đến nay, cà phê VN đã vượt xa con số kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 5,6 tỉ USD của cả năm 2024 và hoàn toàn có khả năng chạm mốc gần 8 tỉ USD trong cả niên vụ 2024 - 2025, đánh dấu mức cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, tính riêng xuất khẩu cà phê trong tháng 8.2025 đạt hơn 1,4 triệu bao (bao 60 kg), tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh nhu cầu nhập khẩu cà phê của thị trường thế giới đối với VN vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu.

Đối với thị trường Mỹ, đại diện Tập đoàn cà phê Trung Nguyên cho biết: Sản phẩm cà phê bị áp thuế đối ứng tại Mỹ có nhiều loại, nhiều mã hàng khác nhau, có những loại bị áp thuế nhưng cũng có loại không bị tăng thuế. Nhìn chung, sau khi áp thuế, tiêu thụ sẽ khó khăn hơn, cạnh tranh nhiều hơn đối với hàng hóa bán tại siêu thị, cửa hàng. Thuế tăng thì giá sản phẩm cuối cùng cũng sẽ được điều chỉnh tăng nhưng thực chất không thể nào bù đắp được. "Tuy nhiên, đối với Tập đoàn Trung Nguyên thì vẫn có cơ hội vì trong những năm qua chúng tôi theo đuổi chiến lược mở mô hình quán cà phê nhượng quyền. Gần như tháng nào chúng tôi cũng khai trương cửa hàng mới, từ i-Coffee cho đến Trung Nguyên Legend. Đây là một lợi thế vì giá ly cà phê bình thường đã cao hơn giá bán sản phẩm hòa tan đóng gói nên người tiêu dùng ít khi so sánh việc tăng giá trên thị trường và biên độ lợi nhuận vẫn tốt hơn các loại sản phẩm khác", người đại diện này nói.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do các cơ quan chức năng Mỹ công bố ngày 11.9 vừa qua cho thấy giá bán lẻ cà phê tại nước này trong tháng 8 tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất từ tháng 10.1997. So với tháng trước đó, mặt hàng này cũng tăng lên 4%, cao nhất trong 14 năm qua.

Tiêu thụ cà phê tại thị trường nội địa tăng mạnh cũng được xem là tác nhân khiến lượng cà phê xuất khẩu giảm để nâng cao vị thế cà phê Việt. Với hơn 100 triệu dân, mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người tại VN đang đạt khoảng 2,5 - 3 kg/năm, thấp hơn nhiều so với mức 6 - 8 kg/năm của châu Âu, nhưng tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi cà phê như Highlands, Trung Nguyên, Phúc Long, Starbucks hay The Coffee House cho thấy nhu cầu trong nước không ngừng tăng. Đây là nền tảng ổn định, giúp DN bớt phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường xuất khẩu vốn nhiều biến động.

Theo các chuyên gia, đến hết năm 2025, xu hướng chung của thị trường cà phê là vẫn duy trì xu hướng tăng giá. Dù diện tích cà phê tại VN có tăng nhẹ nhưng sản lượng không tăng nhiều vì các loại cây ăn trái khác cạnh tranh gay gắt, nhất là sầu riêng đang được đầu tư trồng mới. Vì thế, cà phê vẫn sẽ duy trì giá bán ở mức cao. Cục Thống kê cho biết năm 2024, tổng diện tích cà phê ước đạt 730.000 ha, trong đó 92% diện tích đã cho thu hoạch; phần còn lại chưa đủ tuổi khai thác. Tương tự trên thế giới, nguồn cung cà phê vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Đó là lý do giá cà phê đã tăng đều suốt mấy năm qua và vẫn chưa dừng lại.