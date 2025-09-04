Xuất khẩu cà phê sang Campuchia tăng đột biến

Tăng vọt ở thị trường Campuchia

Tính đến hết tháng 7, VN xuất khẩu gần 1,1 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch hơn 6 tỉ USD, tăng 8% về số lượng và 66% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Con số 6 tỉ USD cao hơn kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả năm 2024 là 5,5 tỉ USD. Các quốc gia châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ chính sản phẩm cà phê VN.

Bên cạnh đó, các nước châu Á cũng đang nổi lên và trở thành thị trường tiêu thụ tiềm năng, có tốc độ tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý trong thời gian gần đây, thị trường Campuchia tăng mạnh mua cà phê VN.

Dòng chảy cà phê thế giới biến động mạnh vì thời tiết và chính sách ở 2 thị trường quan trọng là Mỹ và EU Ảnh: Hoàng Nguyễn

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu sang Campuchia tháng 7 đạt 713 tấn, kim ngạch 2,7 triệu USD, tăng 406% về lượng và 460% về kim ngạch. Lũy kế 7 tháng năm 2025 đạt 2.231 tấn, kim ngạch 10 triệu USD, tăng 78% về lượng và 114% về kim ngạch. Đặc biệt, tại thị trường Campuchia, cà phê chế biến chiếm tỷ lệ rất cao với gần 50%. Trong tháng 7, VN xuất 196 tấn cà phê sang Campuchia thì cà phê nhân hơn 100 tấn, còn lại là sản phẩm chế biến.

Về sự gia tăng đột biến này, một số doanh nghiệp giải thích: Thương mại song phương giữa VN và Campuchia nhiều năm qua luôn phát triển tốt. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 10 tỉ USD, còn trong 7 tháng năm 2025 lên hơn 7 tỉ USD.

"Các sản phẩm hàng hóa của VN được người dân Campuchia ưa chuộng vì chất lượng cao, giá cả hợp lý. Thời gian gần đây, lượng hàng hóa nói chung và cà phê nói riêng của VN xuất sang Campuchia tăng vọt do một số nguồn cung hàng của Campuchia bị gián đoạn. Đây là cơ hội tốt để các nhà sản xuất VN gia tăng thị phần cũng như đưa "gu" cà phê Việt xâm nhập sâu hơn vào văn hóa cà phê của người tiêu dùng Campuchia", một lãnh đạo doanh nghiệp nói.

Trước đó, ngày 1.9, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng tại Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa thủ tục vận chuyển qua biên giới và tăng cường hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh, hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỉ USD trong thời gian tới.

Theo ông Đỗ Việt Phương, Tham tán thương mại, Thương vụ VN tại Campuchia, nền kinh tế và danh mục hàng hóa xuất khẩu của VN và Campuchia có tính bổ sung lẫn nhau. Lưu lượng thương mại hai nước đang gia tăng vì lợi ích và phúc lợi của cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Đây chính là nền tảng để hai nước hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 20 tỉ USD trong thời gian tới, theo định hướng của lãnh đạo hai Chính phủ. Nhằm tận dụng tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác giữa 2 nước, những ngày cuối tháng 8 vừa qua, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Bộ Công thương VN phối hợp Bộ Thương mại Campuchia tổ chức hội nghị giao thương Doanh nghiệp VN - Campuchia. Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương mong muốn Bộ Thương mại Campuchia tăng cường hỗ trợ kết nối doanh nghiệp VN với các hiệp hội ngành hàng, hệ thống phân phối và nhà nhập khẩu lớn của Campuchia để tăng cơ hội hợp tác thực chất; phối hợp trong việc tháo gỡ khó khăn, rào cản kỹ thuật, nhằm thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa thuận lợi, cân bằng lợi ích giữa hai bên.

Một năm nhiều kỷ lục của hạt cà phê

Tháng 9 cũng là thời điểm khép lại niên vụ 2024 - 2025 và chuẩn bị bắt đầu niên vụ mới từ tháng 10 tới. Nhìn lại niên vụ vừa qua, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN (VICOFA), nói: Năm 2025 là một năm có nhiều cột mốc lịch sử với hạt cà phê VN. Nếu tính theo niên vụ thì chỉ trong 10 tháng (từ tháng 10.2024 - 7.2025), VN đã xuất khẩu khoảng 1,35 triệu tấn cà phê, giảm 1,1% về lượng nhưng kim ngạch đạt tới 7,5 tỉ USD, tăng gần 57% về giá trị so với niên vụ trước. Còn nếu tính theo năm dương lịch, thì trong 7 tháng của năm 2025, VN xuất khẩu gần 1,1 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu hơn 6 tỉ USD, tăng 8% về số lượng xuất khẩu và tăng 66% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng vượt cả năm 2024 nên 5 tháng còn lại của năm 2025 là thời gian để hạt cà phê chinh phục những cột mốc lịch sử mới.

Theo lãnh đạo VICOFA, đây cũng là niên vụ có giá cà phê cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong tháng 2.2025, có thời điểm giá cà phê robusta sàn London (Anh) lên đến trên 5.800 USD/tấn, giá cà phê arabica lên đến 9.200 USD/tấn. Tại thị trường nội địa có thời điểm giá cà phê nhân đến 135.000 đồng/kg, còn lại đều duy trì trong khoảng 100.000 đồng/kg. Trong 2 - 3 năm qua, nhờ giá cà phê cao nên bà con nông dân cũng đầu tư vườn cây, mở rộng diện tích và thời tiết tương đối thuận lợi, nên sản lượng dự báo sẽ tăng khoảng 10% so với niên vụ trước.

Cụ thể, theo thống kê của Cục Trồng trọt (Bộ NN-MT), VN có khoảng 678.000 ha cà phê đang cho thu hoạch, sản lượng niên vụ tới ước tính khoảng 1,9 triệu tấn. Đây là cơ hội lớn để VN gia tăng xuất khẩu trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Nam Hải đánh giá ngoài các thị trường truyền thống ở châu Âu thì các thị trường châu Á cũng đang phát triển và có nhiều tiềm năng, đặc biệt là thị trường Trung Quốc hay gần đây là Campuchia. Đáng chú ý, tại Trung Quốc, các doanh nghiệp VN cũng đang tiếp cận bằng các thương hiệu như Trung Nguyên, L'amant, K+, Intimex, Phúc Sinh, King Coffee… nhưng thị phần vẫn còn thấp và dư địa phát triển còn lớn.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Intimex, cho rằng có nhiều yếu tố tác động khiến giá cả biến động mạnh, song do cung thấp hơn cầu nên xu hướng tăng vẫn giữ vai trò chủ đạo.

"Sản lượng có phục hồi nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở châu Á. Thêm vào đó, các yếu tố như thuế đối ứng của Mỹ lên cà phê Brazil và cuối năm nay châu Âu áp dụng quy định chống phá rừng EUDR sẽ hỗ trợ giá cà phê tiếp tục tăng. Mỹ và EU là 2 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, còn Brazil là nguồn cung lớn nhất. Đặc biệt, với quy định chống phá rừng của EU, VN vẫn là nước có độ sẵn sàng tương đối cao. Nhờ vậy, sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho hạt cà phê VN trong thời gian tới", ông Nam tự tin.