Hàng trăm nhà đầu tư quốc tế 'quần tụ' tại TP.HCM tìm cơ hội

Ngày 28.10, Hội nghị Nhà đầu tư 2025 do Tập đoàn VinaCapital - một trong những nhà quản lý đầu tư hàng đầu tại Việt Nam - đã chính thức khai mạc tại TP.HCM với sự tham dự của gần 150 nhà đầu tư trên thế giới. Đây là số lượng nhà đầu tư quốc tế tham gia đông nhất trong 20 năm qua kể từ khi VinaCapital tổ chức hoạt động này. Hội nghị năm nay xoay quanh chủ đề "Việt Nam 2.0" - giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước được định hình bởi các cải cách sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ, với động lực chính đến từ khu vực kinh tế tư nhân cũng như tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị Nhà đầu tư 2025 do VinaCapital tổ chức ẢNH: CTV

Tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Với môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi và cam kết mạnh mẽ về đổi mới và tăng trưởng, chúng tôi tin rằng Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại khu vực châu Á. Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được cơ hội khác biệt, phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, năng lực, cạnh tranh làm giàu chính đáng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững".

Số lượng nhà đầu tư quốc tế đến TP.HCM tham gia Hội nghị Nhà đầu tư 2025 do VinaCapital tổ chức đạt kỷ lục ẢNH: CTV

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, chia sẻ: Trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, Việt Nam đang có vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để tiếp tục tăng trưởng - cả trong ngắn hạn và dài hạn - nhờ tầm nhìn và hành động quyết đoán của Chính phủ. Với khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và khai phá tiềm năng của đất nước, cơ hội dành cho nhà đầu tư đang trở nên cực kỳ hấp dẫn. Các nhà đầu tư quốc tế cũng rất quan tâm đến Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và bày tỏ sau khi có thông tin rõ ràng hơn sẽ tìm kiếm cơ hội tham gia, bởi đây được kỳ vọng là nền tảng để dòng vốn quốc tế - bao gồm cả vốn đầu tư gián tiếp - chảy mạnh mẽ hơn vào Việt Nam khi trung tâm này đi vào hoạt động.

Hội nghị năm nay kéo dài 2 ngày 28 - 29.10, tập trung bàn về các chủ đề then chốt như triển vọng kinh tế, thị trường chứng khoán, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng - các lĩnh vực mà Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang dẫn đầu cả nước trong thu hút đầu tư. Các phiên thảo luận có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao từ VinaCapital và các diễn giả khách mời từ nhiều cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Sumitomo, BIDV, Warburg Pincus, A.P. Moller Capital, Vertex, Marvell Việt Nam, Synopsys, U&I Investment, Tập đoàn Masan, Broaden Economics, Orient Plastic, Gamuda Land Việt Nam, REE, PNJ, FPT Retail, Vinamilk…