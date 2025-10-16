Rút ngắn thời gian chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Sáng 16.10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Dự án JICA tổ chức "Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành" tại TP.HCM. Một số quy định mới liên quan đến hoạt động chào bán cổ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia thị trường chứng khoán.

Hội nghị phổ biến các quy định mới liên quan chào bán cổ phiếu, phát hành cổ phiếu ẢNH: CTV

Luật số 56/2024 chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2025 cùng với Nghị định số 245 được Chính phủ ban hành ngày 11.9.2025, đã tạo ra nhiều thay đổi quan trọng trong hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán. Các quy định mới nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của tổ chức phát hành, bảo vệ nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó chủ tịch UBCKNN cho biết, những nội dung mới về đăng ký hồ sơ công ty đại chúng và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời gắn với niêm yết cổ phiếu là nét đột phá trong quy định mới ban hành. Bên cạnh đó, luật mới cũng đã lược bỏ nhiều thủ tục, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cụ thể, luật bổ sung tài liệu báo cáo về vốn điều lệ đã góp. Trên cơ sở đó, Nghị định 245 bỏ tài liệu “báo cáo vốn góp của chủ sở hữu trong trường hợp hồ sơ nộp sau kỳ kế toán gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét”. Song song, bổ sung quy định Sở Giao dịch chứng khoán xem xét đồng thời hồ sơ đăng ký niêm yết với quá trình UBCKNN xem xét hồ sơ IPO. Điều này giúp rút ngắn thời gian IPO gắn với niêm yết của các doanh nghiệp. Trước đó, quy định về chào bán yêu cầu phân phối trong vòng 90 ngày (có thể gia hạn thêm 30 ngày, tổng cộng 120 ngày). Sau đó, doanh nghiệp mới đăng ký và làm thủ tục niêm yết trong vòng 30 ngày khiến thời gian từ lúc doanh nghiệp IPO đến lúc được niêm yết lên sàn giao dịch là quá dài.

Với IPO của công ty sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, Nghị định 245 làm rõ thuật ngữ “cơ cấu lại doanh nghiệp” đối với trường hợp mua lại doanh nghiệp, bán tài sản. Nghị định cũng bổ sung quy định về điều kiện, hồ sơ IPO của công ty sau cơ cấu lại doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp phải lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.

Đối với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, luật mới bỏ điều kiện chào bán số cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư phải đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán trong trường hợp chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu... Phó chủ tịch UBCKNN hy vọng rằng, các văn bản quy định chi tiết sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển bền vững, theo đúng mục tiêu của Đảng, Chính phủ đề ra.