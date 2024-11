Cổ phiếu doanh nghiệp duy nhất IPO trong năm nay đang làm ăn thế nào?

Hôm nay (25.11), đóng cửa phiên giao dịch, cổ phiếu DSE của Công ty cổ phần chứng khoán DNSE tăng 200 đồng lên 23.600 đồng/cổ phiếu. Đây là cổ phiếu của doanh nghiệp duy nhất thực hiện thành công IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) tại Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Theo báo cáo IPO khu vực Đông Nam Á do Công ty Deloitte phát hành,Việt Nam chỉ có duy nhất một thương vụ IPO thuộc về Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE. Thương vụ IPO này đã huy động được 37 triệu USD (khoảng 930 tỉ đồng).

Công ty Chứng khoán DNSE đưa cổ phiếu lên niêm yết sàn HOSE sau khi thực hiện IPO đầu năm 2024 ẢNH: CTV

Theo bản cáo bạch của chứng khoán DNSE, tháng 1.2024 công ty đã chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng và hoàn thành việc tăng vốn lên 3.300 tỉ đồng và trở thành công ty đại chúng. Ngay trong quý 1/2024, công ty đã lọt vào top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh. Sau khi thực hiện IPO, Công ty chứng khoán DNSE chính thức đưa cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HOSE với mã DSE từ ngày 1.7. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu nhưng cuối phiên này cổ phiếu đứng ở mức 28.600 đồng. Như vậy hiện tại, giá cổ phiếu công ty này đã giảm gần 18%.

Công ty chứng khoán DNSE tiền thân là Công ty chứng khoán Đại Nam, thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu 38 tỉ đồng. Công ty này hoạt động èo uột và không được chú ý nhiều. Sang năm 2020, Công ty Chứng khoán Đại Nam thông báo hoàn tất chuyển nhượng hơn 98% vốn từ 6 cổ đông lớn sang 2 nhà đầu tư tổ chức gồm Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Encapital Holdings. Hai doanh nghiệp này đều liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hoàng Giang - hiện là Chủ tịch HĐQT của DNSE.

Sau khi DNSE thực hiện IPO nâng vốn điều lệ lên 3.300 tỉ đồng, Công ty Công nghệ tài chính Encapital (Encapital Fintech) nắm giữ 56,1%; quỹ ngoại PYN Elite Fund (Phần Lan) nắm 12% vốn và Công ty cổ phần Encapital Holdings nắm 11%.

Báo cáo tài chính quý 3/2024 cho thấy công ty đạt doanh thu 193,7 tỉ đồng, tăng 12% so với kết quả cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 44,3 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, chứng khoán DNSE đạt doanh thu 573,4 tỉ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế đạt 148,6 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.