Sắp hết năm, nhiều doanh nghiệp giảm chỉ tiêu kinh doanh

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (mã chứng khoán TNP) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu cả năm xuống 68 tỉ đồng, giảm 20% so với mức 85 tỉ đồng đã được cổ đông của doanh nghiệp này thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2024. Đồng thời, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm mạnh đến 41,67%, xuống 14 tỉ đồng so với mức 24 tỉ đồng theo kế hoạch cũ. Theo công ty, trong 9 tháng năm 2024, lượng hàng hóa thông qua cảng Thị Nại sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời dự định trong quý 4/2024, cảng sẽ tiến hành nạo vét do đó lượng hàng hóa trong các tháng cuối năm sẽ giảm làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh trong năm...

Gần hết năm 2024, nhiều doanh nghiệp xin ý kiến cổ đông giảm chỉ tiêu kinh doanh ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (mã chứng khoán SKV) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu mới dự kiến trình cổ đông khoảng 1.510 tỉ đồng, giảm gần 200 tỉ đồng so với kế hoạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm. Song song, lợi nhuận sau thuế xuống còn 60 tỉ đồng, giảm 16 tỉ đồng so với kế hoạch trước đây và tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 lùi về mức 17,7% thay vì ở mức 22,4%. Việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2024 được công ty cho biết do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, lạm phát tăng làm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa ngày càng giảm. Bão Yagi vừa qua cũng gây thiệt hại lớn về người, tài sản cho các tỉnh phía bắc nên công tác kinh doanh gặp nhiều khó khăn...

Một "ông lớn" trong ngành bảo hiểm là Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán BMI) cũng trình cổ đông phương án điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Dự kiến, thời gian tổ chức Đạii hội cổ đông bất thường để lấy ý kiến sẽ diễn ra vào ngày 27.12. Bảo Minh dự trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm 29% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2024, từ 377 tỉ đồng xuống còn 268 tỉ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 7% thay vì mức 10% và tỷ lệ trả cổ tức là 7% vốn điều lệ thay vì ở mức 10% như kế hoạch trước đó. Quý 3/2024, Bảo Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 51,2 tỉ đồng, giảm 51,9% với cùng kỳ năm trước. Giải trình về kết quả này, công ty cho biết do nhiều khách hàng gặp thiệt hại gây ra bởi cơn bão Yagi vừa qua, dẫn đến chi phí dự phòng bồi thường trong kỳ tăng đột biến, ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của quý 3/2024.

Cũng xin điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh doanh, trong tháng 9 Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán AAA ) đều có nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc này. Đối với An Phát Holdings, công ty điều chỉnh doanh thu hợp nhất từ 14.000 tỉ đồng xuống 13.000 tỉ đồng, tương ứng giảm 7% so với mục tiêu ban đầu; Lợi nhuận sau thuế từ 314 tỉ đồng điều chỉnh xuống 281 tỉ đồng, giảm 11% so với kế hoạch cũ. Trong khi đó, Nhựa An Phát Xanh điều chỉnh doanh thu hợp nhất từ 12.000 tỉ đồng xuống 11.000 tỉ đồng, giảm 8,33% và lãi sau thuế từ 377 tỉ đồng điều chỉnh xuống 314 tỉ đồng, giảm gần 17% so với kế hoạch cũ...