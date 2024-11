44 doanh nghiệp minh bạch thông tin được vinh danh

Ngày 16.11, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), 44 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất trong minh bạch thông tin năm 2024 được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 17 – năm 2024.

Trao giải Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất ẢNH: LÂM VIÊN

Sự kiện được tổ chức kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2024, với sự tham dự của đại diện gần 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.

Sau gần 6 tháng bình chọn, vượt qua hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn, Hội đồng bình chọn lựa chọn được 44 doanh nghiệp xuất sắc ở 3 hạng mục Báo cáo thường niên (BCTN), Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững để chính thức vinh danh.

Hơn 300 doanh nghiệp tham dự hội nghị Doanh nghiệp niêm yết 2024 ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với hạng mục BCTN, đây là năm thứ hai VLCA áp dụng việc đăng ký tham gia ở hạng mục này. Theo đó, có 96 doanh nghiệp niêm yết đăng ký và đạt đủ điều kiện tham dự. Hội đồng bình chọn đã chọn ra 30 doanh nghiệp xuất sắc nhất để vinh danh, gồm 10 doanh nghiệp tài chính và 20 doanh nghiệp phi tài chính.

Ban tổ chức cho biết thêm, điểm trung bình các báo cáo được chấm năm 2024 đạt 72,16 điểm, tăng nhẹ khoảng 5,19% so với năm 2023. Phần lớn báo cáo thường niên đạt điểm từ 70 – 90 điểm. Đáng chú ý tỷ lệ doanh nghiệp có báo cáo đạt điểm cao từ 80-90 điểm tăng lên đáng kể so với năm ngoái. Nên dù số lượng báo cáo thường niên năm 2024 đăng ký tham dự giải giảm xuống, nhưng mặt bằng chất lượng năm nay đồng đều hơn.

Đối với nhóm tài chính với số lượng báo cáo tham gia chấm không biến động nhiều, điểm trung bình đạt 74,32 điểm (tăng 2,30% so với năm 2023), điểm cao nhất đạt 93,79 điểm (tăng 3,44% so với năm 2023). Đối với nhóm phi tài chính với số lượng báo cáo giảm, điểm trung bình đạt 71,39 điểm (tăng 5,70% so với năm 2023), điểm cao nhất đạt 93,41 điểm (tăng 2,70% so với năm 2023).

Các doanh nghiệp tài chính tập trung vào công bố rủi ro, mô hình quản trị rủi ro, đánh giá nợ xấu và sử dụng vốn hiệu quả. Trong khi đó, doanh nghiệp phi tài chính lại nổi bật với các sáng kiến phát triển bền vững như tiết kiệm năng lượng, quản lý nguồn tài nguyên và tái sử dụng nguyên vật liệu...