Theo chân VinFast, VNG nộp hồ sơ IPO trên sàn Nasdaq

Sáng 24.8, Công ty CP VNG (mã chứng khoán VNZ) công bố VNG Limited - cổ đông lớn của VNG - đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC). Theo đó, VNG Limited dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch VNG. Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này bao gồm Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc..

Theo thông báo, quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định. Hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh và chưa được Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ công bố hiệu lực.

Như vậy, theo sau hãng xe điện thương hiệu Việt - VinFast, có thể sẽ thêm một công ty Việt Nam đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Mỹ. Việc nộp hồ sơ IPO trên sàn chứng khoán Mỹ đã được công ty VNG công bố khá lâu. Từ năm 2017, công ty này đã ký kết một biên bản ghi nhớ về việc niêm yết trên Nasdaq ở Mỹ.

Riêng về VNG Limited, đây hiện đang là cổ đông lớn nhất của VNZ. Gần đây, VNG Limited đã bán 3,48 triệu cổ phiếu VNZ theo hình thức thỏa thuận, giảm tỷ lệ sở hữu từ 61,12% xuống còn gần 49%.

Hiện trên sàn UPCoM, giá cổ phiếu VNZ đạt hơn 1,12 triệu đồng và là cổ phiếu đắt giá nhất sàn chứng khoán Việt Nam.