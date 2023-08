Cổ phiếu VinFast trên Nasdaq tăng cao, CEO Lê Thị Thu Thủy lên CNN nói về chinh phục thị trường thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22.8 (rạng sáng 23.8 giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS của hãng xe điện VinFast đạt 36,72 USD, tăng hơn gấp đôi so với giá của ngày trước đó. Thậm chí trong phiên, có lúc VFS lên gần 47 USD. Tổng cộng cả phiên 22.8, có hơn 19,3 triệu cổ phiếu VFS được giao dịch, gấp hơn 3 lần lượng giao dịch trong phiên chào sàn đầu tiên.

Ở mức giá này, vốn hóa của cả công ty VinFast lên hơn 84 tỉ USD và nằm trong top 10 hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Đà tăng của cổ phiếu VinFast cũng đẩy tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 20,5 tỉ USD lên 44 tỉ USD theo ghi nhận của tạp chí Forbes đến hiện tại. Hiện tỉ phú Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí thứ 27 trong danh sách những tỉ phú USD do Forbes bình chọn.

Nhà máy VinFast ở Hải Phòng VF

Hãng xe thương hiệu Việt đã chính thức đưa cổ phiếu với mã VFS niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ kể từ 25.8 đã gây chú ý với truyền thông trong nước lẫn thế giới. Mới nhất, vào tối 22.8 (giờ Việt Nam), chương trình kinh tế hàng đầu của kênh truyền hình CNN "First Move with Julia Chatterley" đã phát phỏng vấn Tổng giám đốc toàn cầu của VinFast - bà Lê Thị Thu Thủy. Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Julia Chatterley của CNN, CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy đã giải đáp nhiều thắc mắc về lý do niêm yết của VinFast trên sàn Nasdaq, giá cổ phiếu cũng như kế hoạch thời gian tới của VinFast.

Theo đó, CEO Lê Thị Thu Thủy cho biết: "Chúng tôi luôn có rất nhiều kế hoạch lớn phía trước. Chúng tôi đã niêm yết thành công và tin rằng thị trường chung đang phục hồi và sẽ giúp ích cho VinFast trong việc gọi vốn trong tương lai. Hiện tại, chúng tôi đang có sự hỗ trợ từ công ty mẹ Vingroup và Chủ tịch Phạm Nhật Vượng với cam kết tài trợ 2,5 tỉ USD, giúp chúng tôi có thể hoạt động đến thời điểm hòa vốn và có lợi nhuận. Chúng tôi đang xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina, tập trung vào sản xuất, bàn giao xe và đang mở rộng ra các thị trường khác, bao gồm Bắc Mỹ, Việt Nam, sắp tới là châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông".

Trả lời câu hỏi "Vì sao VinFast tự tin có thể cạnh tranh tại thị trường Mỹ, nơi có rất nhiều thương hiệu xe điện lớn như Tesla?", CEO của VinFast cho rằng Mỹ là thị trường rất khó khăn và thách thức. "Nếu chúng tôi có thể thành công ở Mỹ, chúng tôi có thể xây dựng thương hiệu và thành công ở bất kỳ nơi đâu. Chúng tôi tin tưởng vào một tương lai phát triển mạnh mẽ ở Mỹ, đặc biệt với mô hình kinh doanh mới - mô hình hybrid (hệ thống bán lẻ riêng của thương hiệu kết hợp với hệ thống nhà phân phối) sẽ giúp VinFast mở rộng thị trường nhanh chóng hơn. Chúng tôi đã đón nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ nhiều tiểu bang.

Ngoài ra, ở góc độ bao quát, khi thị trường đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ xe xăng sang xe điện có nghĩa là dư địa còn rất lớn và có đủ chỗ cho các thương hiệu xe điện mới. Và, chúng tôi tin rằng VinFast có thể chinh phục thị trường".

CNN phỏng vấn CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Riêng về cổ phiếu VinFast, phóng viên CNN hỏi: "Hiện nay, các nhà đầu tư chỉ có 1 phần rất nhỏ (1%) số cổ phiếu để đầu tư, họ có cơ hội nào trong tương lai khi VinFast mong muốn gọi vốn không?". Bà Lê Thị Thu Thủy trả lời sẽ tiếp tục nghiên cứu các cơ hội gọi vốn đầu tư theo tình hình giao dịch của thị trường. Số lượng cổ phiếu lớn hơn sẽ được đưa ra thị trường dự kiến trong khoảng 6 tháng đến một năm tới.