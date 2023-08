Tỉ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 33 trong danh sách người giàu nhất hành tinh

Cập nhật đến cuối ngày 16.8 (theo giờ Mỹ), tạp chí Forbes ghi nhận tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt 37,5 tỉ USD, giảm 7 tỉ USD so với một ngày trước đó. Có thể thấy, tạp chí này đã cập nhật tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng cao sau cú chào sàn Nasdaq ấn tượng của cổ phiếu hãng xe điện VinFast.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang đứng thứ 33 trong danh sách người giàu nhất hành tinh VG

Với khối tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 33 trên bảng các tỉ phú USD thế giới do Forbes công bố, vượt qua tỉ phú Ma Huateng - người sáng lập kiêm CEO Tập đoàn Tencent của Trung Quốc với giá trị tài sản 35 tỉ USD.

Giá trị tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng do Forbes ghi nhận cũng tương đương với ước tính trước đó của Bloomberg với mức 44,5 tỉ USD khi cổ phiếu VFS của VinFast tăng lên trên 37 USD. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch thứ hai ngày 16.8, cổ phiếu VFS đã giảm còn 30,11 USD khiến tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng cũng giảm theo.

Xem nhanh 20h ngày 16.8: Tài sản tỉ phú Phạm Nhật vượng tăng mạnh

Trước ngày VinFast chào sàn Nasdaq, theo ghi nhận của Forbes tài sản của người đứng đầu Tập đoàn Vingroup đạt 5,5 tỉ USD và đứng thứ 496 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Như vậy, chỉ riêng số cổ phiếu VFS của VinFast đã mang lại khối tài sản trị giá 32 tỉ USD ở hiện tại và có lúc lên 39 tỉ USD cho ông Phạm Nhật Vượng.

Việc cổ phiếu VFS của VinFast tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq trong bối cảnh nhiều cổ phiếu khác giảm mạnh đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Theo chia sẻ của Tổng giám đốc VinFast toàn cầu - bà Lê Thị Thu Thủy, hiện chỉ có khoảng 4,5 triệu cổ phiếu VFS đang giao dịch tự do trên sàn Nasdaq do lượng cổ phiếu VinFast của Vingroup và tỉ phú Phạm Nhật Vượng đều đang bị hạn chế giao dịch theo quy định do công ty mới lên sàn. Những kết quả đạt được bước đầu của VinFast cũng mang tính khích lệ để tiến bước trên con đường chinh phục thế giới của công ty...