Cổ phiếu VFS tại Việt Nam trùng tên chứng khoán VinFast trên sàn Nasdaq là ai?

Mới đây, thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Trần Anh Thắng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Nhất Việt (mã chứng khoán VFS), đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu VFS. Thông tin đăng ký mua vào cổ phiếu VFS trong những ngày qua khiến nhà đầu tư chú ý khi trùng tên với mã chứng khoán VFS của hãng xe VinFast khi mới chào sàn Nasdaq thành công trong tuần qua. Thậm chí, một số nhà đầu tư nói đùa "không mua được cổ phiếu VFS trên Nasdaq thì mua VFS trên HNX".

Cổ phiếu VFS đang giao dịch trên sàn HNX cũng được chú ý khi trùng tên chứng khoán VinFast trên sàn Nasdaq ĐÀO NGỌC THẠCH

Hiện cổ phiếu VFS của chứng khoán Nhất Việt đang được giao dịch trên sàn HNX và chốt phiên cuối tuần qua đứng ở mức 26.800 đồng. Cá nhân ông Trần Anh Thắng đang nắm giữ 8,613 triệu cổ phiếu VFS, tương đương tỷ lệ 10,73%. Mục đích đăng ký mua vào nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty. Tạm tính với giá giao dịch hiện tại, ước tính ông Thắng phải chi gần 190 tỉ đồng để mua vào lượng cổ phiếu đăng ký trên.

Đáng chú ý, cổ phiếu VFS cũng mới chính thức được chuyển từ UPCoM sang giao dịch trên sàn niêm yết HNX từ ngày 24.7 với 80,25 triệu cổ phiếu. Với mức giá tham chiếu chào sàn HNX trong phiên giao dịch đầu tiên 21.200 đồng/cổ phiếu, mã VFS đã tăng mạnh 30% trong gần 1 tháng qua lên đỉnh 27.600 đồng trước khi giảm xuống trong phiên "sập sàn" cuối tuần qua.

Do mới lên sàn HNX nên cổ phiếu VFS đang trong danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.

Công ty chứng khoán Nhất Việt được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 135 tỉ đồng, đặt trụ sở tại TP.HCM. Hiện nay, vốn điều lệ công ty đạt hơn 802 tỉ đồng.

Trong năm 2023, VFS lên kế hoạch doanh thu đạt 230 tỉ đồng, tăng 35% và lợi nhuận đạt 80 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2022. Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, chứng khoán Nhất Việt đạt tổng doanh thu 156,4 tỉ đồng, tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 43,7 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước...