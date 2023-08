Hủy bỏ giao dịch bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG của chủ tịch công ty

Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị này thông báo hủy bỏ giao dịch bán cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG. Ngay lập tức, cổ phiếu LDG bị bán tháo, giảm sàn trong phiên sáng 17.8, xuống còn 5.980 đồng.

Hủy bỏ giao dịch bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu của Chủ tịch LDG NGỌC THẮNG

Trước đó, ông Nguyễn Khánh Hưng bất ngờ báo cáo hoàn tất bán ra 2,6 triệu cổ phiếu LDG theo hình thức khớp lệnh. Sau giao dịch, số cổ phiếu LDG mà ông Hưng nắm giữ còn hơn 7,4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,91% vốn. Theo quy định trong Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu LDG nói trên của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Hiện tại chưa có thông tin xử phạt về hành vi bán chui cổ phiếu của ông Nguyễn Khánh Hưng như các cá nhân khác đã từng vi phạm tương tự.



Việc bán chui cổ phiếu của ông Hưng cũng như trường hợp một số lãnh đạo, người liên quan từng diễn ra trước đó. Tuy nhiên, việc bị hủy giao dịch này chỉ mới được công bố đối với giao dịch bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết trong ngày 10.1.2022. Cũng như ông Hưng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Trịnh Văn Quyết khi đó đã bán ra gần 75 triệu cổ phiếu FLC mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Chủ tịch bất ngờ bán ra hàng chục triệu cổ phiếu mà không công bố khiến nhiều nhà đầu tư cảm giác bị "úp sọt", bị lừa dối...

Khi đó, ông Trịnh Văn Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng đối với ông Trịnh Văn Quyết. Tuy nhiên, sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy bỏ việc xử phạt hành chính nói trên do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết...