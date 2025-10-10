Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

VN-Index lập kỷ lục mới sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng

Mai Phương
Mai Phương
10/10/2025 15:56 GMT+7

Hàng loạt cổ phiếu xanh mướt đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tăng lên kỷ lục mới về điểm số.

Sau khi được FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Markets) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Markets), hàng loạt cổ phiếu tăng cao. Phiên ngày 10.10, VN-Index tiếp tục tăng 31,08 điểm, đạt 1.747,55 điểm và xác lập kỷ lục mới trong lịch sử. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 1,32 điểm xuống 273,62 điểm.

VN-Index lập kỷ lục mới sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng- Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán bùng nổ đưa VN-Index xác lập kỷ lục mới

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Dẫn đầu đà tăng phiên này là nhóm cổ phiếu blue-chips, trong đó 2 mã thuộc Tập đoàn Vingroup gồm VIC và VHM bất ngờ tăng trần vào cuối phiên. Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup nhảy vọt lên 192.000 đồng và ghi nhận mức giá kỷ lục từ trước đến nay. Tương tự, cổ phiếu VHM của Công ty cổ phần Vinhomes cũng tím lịm lên 123.000 đồng. Bên cạnh đó, VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail cũng tăng đến 6,2% lên 40.350 đồng. Ngoài nhóm Tập đoàn Vingroup, các cổ phiếu lớn khác như HPG, MSN, FPT... cũng đồng loạt lên cao.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và công nghiệp cũng giao dịch sôi động với lực cầu tập trung ở các mã như PDR, CEO, NVL, KBC, NLG, DIG, CII, VCG, VSC, GMD... Thanh khoản của thị trường giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao khi sàn HOSE có giá trị đạt gần 34.000 tỉ đồng và sàn Hà Nội đạt hơn 2.241 tỉ đồng. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 740 tỉ đồng trên cả hai sàn.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng: Cơ hội từ các mã cổ phiếu tiềm năng

Nhiều tổ chức điều nhận định việc nâng hạng là động lực mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo Công ty chứng khoán SSI, thị trường chính thức được nâng hạng kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 1,6 tỉ USD dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF, chưa kể đến lượng vốn lớn hơn đáng kể từ các quỹ chủ động. Cột mốc này không chỉ phản ánh tiềm năng thu hút dòng vốn, mà còn đánh dấu vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu. Bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục có nhiều biến chuyển tích cực với động lực đến từ khối nhà đầu tư trong nước hiện chiếm hơn 90% giá trị giao dịch, giúp bù đắp dòng tiền rút ròng của khối ngoại. Dòng tiền có thể xoay trục từ nhóm có câu chuyện phục hồi sang các cổ phiếu có chất lượng tăng trưởng bền vững. Ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò cốt lõi, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng trên 17%. Trong khi đó, nhóm hàng tiêu dùng được kỳ vọng sẽ phục hồi nhờ sự cải thiện về thu nhập khả dụng và các chính sách hỗ trợ. Ngành vật liệu xây dựng có thể hưởng lợi từ giải ngân đầu tư công đạt mức kỷ lục, trong khi ngành công nghệ thông tin mang lại cơ hội chọn lọc sau giai đoạn điều chỉnh định giá. Các nhóm ngành như phân bón và hóa chất vẫn duy trì biên lợi nhuận ổn định, được thúc đẩy bởi những thay đổi tích cực về mặt chính sách...

Tin liên quan

Nóng: FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Nóng: FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Khám phá thêm chủ đề

Thị trường chứng khoán Vn-index Cổ phiếu VIC Tập Đoàn Vingroup nâng hạng
