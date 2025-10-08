Nóng: FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Rạng sáng ngày 8.10 (theo giờ Việt Nam), FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia cổ phiếu FTSE tháng 9.2025. Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Markets) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Markets). Đây là cột mốc mang tính lịch sử đánh dấu nỗ lực cải cách toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam sau 7 năm kể từ tháng 9.2018, Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi để nâng hạng của FTSE.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo FTSE Russell, tháng 11.2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền (Non Pre-funding solution – NPS). Bên cạnh đó, một quy trình xử lý giao dịch lỗi thanh toán cũng đã được thiết lập nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường. "Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IGB) ghi nhận những tiến bộ mà cơ quan quản lý thị trường Việt Nam đã đạt được trong việc phát triển thị trường và xác nhận rằng Việt Nam đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp theo Khung phân loại quốc gia cổ phiếu”, FTSE Russell cho biết.

Cơ quan này cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch trực tiếp với các công ty chứng khoán toàn cầu, qua đó tiệm cận chuẩn mực quốc tế, giảm rủi ro đối tác và tăng niềm tin của nhà đầu tư thông qua các kênh trung gian đáng tin cậy. FTSE Russell cho biết, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. FTSE Russell sẽ tiếp tục các cải thiện của Việt Nam và tham vấn cộng đồng đầu tư quốc tế trước kỳ rà soát tháng 3.2026, nhằm bảo đảm việc nâng hạng được thực hiện đúng lộ trình vào tháng 9.2026.

Việc được nâng hạng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội thu hút hàng tỉ USD vốn đầu tư ngoại. Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, quy mô vốn hóa của VN-Index đạt khá tương đồng vài quốc gia được phân bổ tỷ trọng thấp trong danh mục FTSEE merging markets Index. Công ty này ước tính, tỷ trọng của Việt Nam trong rổ sẽ ở mức khoảng 0,7% khi được thêm vào chính thức. Tiêu biểu,Vanguard FTSEE merging Markets ETF với quy mô gần 83 tỉ USD.Với tỷ trọng phân bổ 0,7%,Việt Nam có thể được giải ngân ở khoảng 581 triệu USD. Tổng hợp một số quỹ ETF sử dụng FTSE Emerging markets Index làm tham chiếu, với tỷ trọng phân bổ 0,7%. Việt Nam có thể nhận đầu tư ước tính khoảng 622 triệu USD. Hơn nữa, dòng tiền ngoại chảy vào Việt Nam không những đến từ những quỹ sử dụng chỉ số FTSEE merging markets Index làm tham chiếu, mà còn thu hút những dòng vốn ngoại khác... HSBC ước tính sau khi được nâng hạng, Việt Nam có thể chiếm khoảng 0,6% trong chỉ số FTSE Asia và 0,5% trong FTSE Emerging Markets, tiềm năng thu hút khoảng 1,5 tỉ USD từ các quỹ thụ động. Trong kịch bản lạc quan hơn, dòng vốn từ quỹ thụ động có thể đạt 3 tỉ USD, cùng với 1,9 - 7,4 tỉ USD từ quỹ chủ động.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng, dòng vốn ngoại sẽ không đổ vào ngay lập tức do quá trình chuyển đổi cần thời gian và phải đến tháng 9.2026 quyết định nâng hạng mới chính thức có hiệu lực.



