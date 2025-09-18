Chính phủ vừa ban hành Nghị định 245 sửa đổi, bổ sung một số quy định để tháo gỡ vướng mắc trong vận hành thị trường chứng khoán.

Mục tiêu ngắn hạn là đáp ứng tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell ngay trong năm 2025.

Về dài hạn, Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt chuẩn thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell vào năm 2030.

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Những nhóm ngành nào hưởng lợi?

Song song, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nhằm biến thị trường này thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Vậy, những nhóm ngành nào sẽ hưởng lợi khi thị trường chứng khoán được nâng hạng? Ông Võ Đức Tín, Trưởng Phòng tư vấn đầu tư, Công ty CP Chứng khoán TP.HCM sẽ phân tích.