Cổ phiếu chứng khoán bùng nổ trước thời điểm thị trường chờ nâng hạng

Sáng 6.10, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán được các nhà đầu tư gom mua mạnh khi chỉ còn 2 ngày nữa (rạng sáng ngày 8.10 theo giờ Việt Nam), tổ chức FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo một số chuyên gia chứng khoán, nhiều khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong báo cáo này.

Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán tăng trần sáng 6.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu chính thức được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút hàng tỷ USD vốn ngoại và hơn thế nữa là nâng tầm vị thế quốc gia trên thị trường quốc tế. Đứng trước thời điểm quan trọng và được trông chờ từ lâu, nhà đầu tư không ngần ngại chạy đua gom mua cổ phiếu chứng khoán nói riêng và nhiều cổ phiếu khác nói chung. Kết quả trong sáng 6.10, nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng trần tím lịm. Đó là SSI lên 40.250 đồng, VND lên 23.500 đồng, HCM lên 27.850 đồng, CTS lên 41.500 đồng, ORS lên 14.300 đồng, VDS lên 22.000 đồng... Những cổ phiếu của ngành chứng khoán còn lại cũng có lúc chạm giá trần trong phiên hoặc tăng cao lên gần sát mức trần như TCI, VCI, PSI, SHS, VIX, VIG, DSC... Duy nhất chỉ có cổ phiếu HBS của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình lại bị nhà đầu tư bán nhiều hơn mua và khoảng 10g40 đang giao dịch trong sắc đỏ.

Đà tăng giá cũng lan rộng ở nhiều nhóm ngành khác khiến bảng giá điện tử duy trì trong sắc xanh. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận đà tăng cao như TPB tăng 3,2%, VCB tăng 3,1%, VPB tăng trên 5%, ACB tăng gần 3%, CTG tăng 2,4%, MBB tăng 2,3%, SHB tăng 2,7%... Không chỉ nhóm ngành tài chính chứng khoán, các cổ phiếu blue-chips khác cũng giao dịch sôi động với đà tăng cao như MWG, MSN, HPG, VHM, GVR, FPT... Riêng VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail cũng có lúc tăng giá kịch trần lên 35.000 đồng. Các cổ phiếu đồng loạt đi lên đưa chỉ số VN30-Index bật tăng khoảng 40 điểm.

Số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo cùng khối lượng giao dịch lớn đưa VN-Index tăng hơn 32 điểm vào lúc gần 11 giờ sáng, vượt trên 1.678 điểm và HNX-Index tăng hơn 6 điểm lên 271,78 điểm.

Trước đó, tại cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng với Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) hồi giữa tháng 9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ rằng Việt Nam đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ như việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến đi trên, FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ký kết MOU nhằm phát triển chỉ số, nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế...