Kinh tế Chứng khoán

Công ty chứng khoán chạy đua tham gia thị trường tài sản mã hóa

Mai Phương
Mai Phương
28/09/2025 11:30 GMT+7

Nhiều công ty chứng khoán đã góp vốn thành lập công ty tham gia vào thị trường tài sản mã hóa.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian 5 năm. Nghị quyết quy định tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng, trong đó ít nhất 65% do các tổ chức góp vốn, và trên 35% vốn từ tối thiểu hai tổ chức thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%. Đây là lý do một số công ty chứng khoán đang chạy đua tham gia góp vốn thành lập công ty tài sản mã hóa.

Công ty chứng khoán chạy đua tham gia thị trường tài sản mã hóa- Ảnh 1.

Nhiều công ty chứng khoán chạy đua tham gia thị trường tài sản mã hóa

ẢNH: NGỌC THẮNG

Chẳng hạn, Công ty Chứng khoán HD (HDBS) vừa công bố phương án huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án trình dự trình cổ đông theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản, công ty sẽ chào bán hơn 365 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:5 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 5 cổ phiếu) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến công ty sẽ huy động tối đa 7.307 tỉ đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn cho thấy khoảng 63% số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, tương đương hơn 4.600 tỉ đồng, sẽ được phân bổ vào hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu Chính phủ. Trong đó, công ty cũng dự kiến dành 1.470 tỉ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa khi đơn vị này nâng vốn lên 10.000 tỉ đồng, dự kiến mang tên Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Phần vốn còn lại từ đợt phát hành sẽ được phân bổ cho hoạt động cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán và đầu tư tài sản cố định, phần mềm cùng chi phí hoạt động kinh doanh.

Trước HDBS, một số công ty chứng khoán cũng đã công bố kế hoạch bước vào thị trường tài sản mã hóa. Chẳng hạn, Công ty Chứng khoán VIX góp 15% vốn thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Như vậy Công ty Chứng khoán VIX góp 150 tỉ đồng vào VIEX. Tương tự, ngày 19.9 vừa qua, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập với vốn điều lệ 25 tỉ đồng, trong đó Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn. Vào giữa tháng 9, Hội đồng quản trị của VPBankS đã ra Nghị quyết thông qua chiến lược và mục tiêu, định hướng triển khai chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có nội dung liên quan đến tham gia sàn tài sản mã hóa, thông qua hợp tác cùng ngân hàng mẹ VPBank và các đối tác.

Ngoài ra, Công ty Chứng khoán SSI đã có công ty con gồm Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, Công ty cổ phần Công nghệ số SSI Digital đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam. Một đơn vị khác là Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng không đứng ngoài cuộc. Cụ thể, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đã thành lập từ đầu tháng 5 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỉ đồng. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty này khi sở hữu tới 89% cổ phần. Phần còn lại do các đơn vị thuộc hệ sinh thái tài chính Techcombank góp vốn, bao gồm TCBS (9,9%) và Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ Thương (1,1%)...

Techcombank, SSI, Vinacafé Biên Hòa mạnh tay chi hàng ngàn tỉ đồng cổ tức

Techcombank, SSI, Vinacafé Biên Hòa mạnh tay chi hàng ngàn tỉ đồng cổ tức

Các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán như Techcombank, SSI chi ra hàng ngàn tỉ đồng chia cổ tức.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
