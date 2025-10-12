Hàng tỉ cổ phiếu chứng khoán Techcombank, bất động sản CRV sắp chào sàn

Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng, có nhiều doanh nghiệp chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch. Cụ thể, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa chấp thuận cho 2,3 tỉ cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities) giao dịch từ ngày 21.10 với mã chứng khoán TCX. Giá tham chiếu cổ phiếu TCX trong ngày giao dịch đầu tiên là 46.800 đồng. Đây được xem là thương vụ "bom tấn" niêm yết của năm nay khi vốn hóa thị trường tính theo giá tham chiếu phiên đầu tiên khoảng 4,2 tỉ USD, đứng đầu nhóm ngành chứng khoán trên sàn.

Hàng tỉ cổ phiếu chứng khoán Techcombank, bất động sản sắp chào sàn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước đó, HOSE cũng thông báo đã chấp thuận niêm yết hai công ty bất động sản, cắt chuỗi nhiều tháng liên tiếp không có doanh nghiệp mới lên sàn. Cụ thể, Tập đoàn Bất động sản CRV niêm yết hơn 672 triệu cổ phiếu, còn Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên chuyển gần 24 triệu cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.

Ở danh sách đang chờ đợi có Ngân hàng TMCP Kiên Long cũng vừa nộp hồ sơ niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu. Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam nộp hồ sơ niêm yết hơn 21,52 triệu cổ phiếu; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn đăng ký niêm yết 38,5 triệu cổ phiếu.

Làn sóng niêm yết dự báo còn sôi động trong những tháng cuối năm khi nhiều doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hoặc công bố kế hoạch chuyển sàn lên HOSE như Công ty cổ phần Tôn Đông Á muốn chuyển 149 triệu cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE; Masan Consumer dự kiến chuyển hơn một tỉ cổ phiếu sang HOSE vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nếu Masan Consumer lên sàn HOSE thì quy mô thương vụ này còn lớn hơn chứng khoán Techcombank bởi giá trị vốn hóa của Masan Consumer lên đến 5,7 tỉ USD...

Hiện nay, quy định mới từ giữa tháng 9 cho phép ngân hàng được niêm yết mà không bắt buộc phải có lãi liên tục hai năm, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trong hai quý liên tiếp hay đủ số lượng, cơ cấu hội đồng quản trị... Điều này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước quản lý cũng được đánh giá sẽ tác động tích cực đến làn sóng niêm yết, nhất là ở các nhà băng vốn hóa vừa và nhỏ.