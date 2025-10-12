Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Hàng tỉ cổ phiếu chứng khoán Techcombank, bất động sản CRV sắp chào sàn

Mai Phương
Mai Phương
12/10/2025 15:09 GMT+7

Hàng tỉ cổ phiếu của các công ty như chứng khoán Techcombank, bất động sản CRV... sắp lên sàn niêm yết.

Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng, có nhiều doanh nghiệp chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch. Cụ thể, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa chấp thuận cho 2,3 tỉ cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities) giao dịch từ ngày 21.10 với mã chứng khoán TCX. Giá tham chiếu cổ phiếu TCX trong ngày giao dịch đầu tiên là 46.800 đồng. Đây được xem là thương vụ "bom tấn" niêm yết của năm nay khi vốn hóa thị trường tính theo giá tham chiếu phiên đầu tiên khoảng 4,2 tỉ USD, đứng đầu nhóm ngành chứng khoán trên sàn.

Hàng tỉ cổ phiếu chứng khoán Techcombank, bất động sản CRV sắp chào sàn- Ảnh 1.

Hàng tỉ cổ phiếu chứng khoán Techcombank, bất động sản sắp chào sàn

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước đó, HOSE cũng thông báo đã chấp thuận niêm yết hai công ty bất động sản, cắt chuỗi nhiều tháng liên tiếp không có doanh nghiệp mới lên sàn. Cụ thể, Tập đoàn Bất động sản CRV niêm yết hơn 672 triệu cổ phiếu, còn Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên chuyển gần 24 triệu cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.

Ở danh sách đang chờ đợi có Ngân hàng TMCP Kiên Long cũng vừa nộp hồ sơ niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu. Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam nộp hồ sơ niêm yết hơn 21,52 triệu cổ phiếu; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn đăng ký niêm yết 38,5 triệu cổ phiếu.

Làn sóng niêm yết dự báo còn sôi động trong những tháng cuối năm khi nhiều doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hoặc công bố kế hoạch chuyển sàn lên HOSE như Công ty cổ phần Tôn Đông Á muốn chuyển 149 triệu cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE; Masan Consumer dự kiến chuyển hơn một tỉ cổ phiếu sang HOSE vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nếu Masan Consumer lên sàn HOSE thì quy mô thương vụ này còn lớn hơn chứng khoán Techcombank bởi giá trị vốn hóa của Masan Consumer lên đến 5,7 tỉ USD...

Hiện nay, quy định mới từ giữa tháng 9 cho phép ngân hàng được niêm yết mà không bắt buộc phải có lãi liên tục hai năm, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trong hai quý liên tiếp hay đủ số lượng, cơ cấu hội đồng quản trị... Điều này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước quản lý cũng được đánh giá sẽ tác động tích cực đến làn sóng niêm yết, nhất là ở các nhà băng vốn hóa vừa và nhỏ.

Tin liên quan

VN-Index lập kỷ lục mới sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng

VN-Index lập kỷ lục mới sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng

Hàng loạt cổ phiếu xanh mướt đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tăng lên kỷ lục mới về điểm số.

Khám phá thêm chủ đề

Techcombank Chứng khoán Techcombank Niêm yết HOSE cổ phiếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận