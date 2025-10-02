Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

460 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin

Mai Phương
Mai Phương
02/10/2025 17:16 GMT+7

Kết quả khảo sát trong giải IR Awards cho thấy có 460 doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin.

Ngày 2.10, Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức lễ vinh danh IR Awards lần thứ 15. Đây là sự kiện thường niên để đánh giá về tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động IR (Quan hệ nhà đầu tư) của các doanh nghiệp niêm yết. Hoạt động này thể hiện ở chất lượng công bố thông tin, tính minh bạch tài chính và quản trị công ty.

460 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin- Ảnh 1.

Tọa đàm về hoạt động công bố thông tin, quan hệ nhà đầu tư tại lễ vinh danh IR Awards 2025

ẢNH: CTV

Tại kỳ khảo sát năm 2025, chương trình thực hiện đánh giá 691 doanh nghiệp niêm yết trong khoảng thời gian 12 tháng, từ ngày 1.5.2024 đến ngày 30.4.2025. Kết quả cho thấy mức độ cải thiện về công bố thông tin trên toàn thị trường chứng khoán. Có 460 doanh nghiệp niêm yết được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin 2025”, chiếm 67% tổng số đơn vị khảo sát và ghi nhận tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ 15 năm của lễ vinh danh IR Awards. Điều này phản ánh xu hướng tích cực và nhận thức ngày càng cao của doanh nghiệp về vai trò, trách nhiệm trong công bố thông tin minh bạch.

460 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin- Ảnh 2.

Kết quả khảo sát hoạt động IR năm 2025

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bức tranh tổng thể năm 2025 cho thấy, sự dịch chuyển tích cực không chỉ ở các doanh nghiệp đầu ngành mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhóm vốn hóa trung bình (Mid Cap) và vốn hóa nhỏ (Small Cap). Kết quả theo khảo sát từ nhà đầu tư cá nhân, những doanh nghiệp có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất ở nhóm ngành tài chính vốn hóa lớn nhất có CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank); MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Ờ nhóm ngành phi tài chính vốn hóa lớn có FPT, Tập đoàn Vingroup và Vinamilk. Riêng nhóm ngành Mid Cap có Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty cổ phần Thế giới Số (Digiworld)...

Trong khi đó, top 3 doanh nghiệp niêm yết được định chế tài chính bình chọn đánh giá cao nhất trong ngành tài chính vốn hóa lớn có VietinBank, Techcombank và VPBank. Nhóm doanh nghiệp ở ngành phi tài chính vốn hóa lớn có Tập đoàn FPT, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và Vinamilk...

Tin liên quan

Cổ đông nhiều ngân hàng sắp đón nhận hàng ngàn tỉ đồng cổ tức

Cổ đông nhiều ngân hàng sắp đón nhận hàng ngàn tỉ đồng cổ tức

Nhiều ngân hàng thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt với hàng ngàn tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết quan hệ nhà đầu tư IR Awards
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận