460 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin

Ngày 2.10, Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức lễ vinh danh IR Awards lần thứ 15. Đây là sự kiện thường niên để đánh giá về tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động IR (Quan hệ nhà đầu tư) của các doanh nghiệp niêm yết. Hoạt động này thể hiện ở chất lượng công bố thông tin, tính minh bạch tài chính và quản trị công ty.

Tọa đàm về hoạt động công bố thông tin, quan hệ nhà đầu tư tại lễ vinh danh IR Awards 2025 ẢNH: CTV

Tại kỳ khảo sát năm 2025, chương trình thực hiện đánh giá 691 doanh nghiệp niêm yết trong khoảng thời gian 12 tháng, từ ngày 1.5.2024 đến ngày 30.4.2025. Kết quả cho thấy mức độ cải thiện về công bố thông tin trên toàn thị trường chứng khoán. Có 460 doanh nghiệp niêm yết được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin 2025”, chiếm 67% tổng số đơn vị khảo sát và ghi nhận tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ 15 năm của lễ vinh danh IR Awards. Điều này phản ánh xu hướng tích cực và nhận thức ngày càng cao của doanh nghiệp về vai trò, trách nhiệm trong công bố thông tin minh bạch.

Kết quả khảo sát hoạt động IR năm 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bức tranh tổng thể năm 2025 cho thấy, sự dịch chuyển tích cực không chỉ ở các doanh nghiệp đầu ngành mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhóm vốn hóa trung bình (Mid Cap) và vốn hóa nhỏ (Small Cap). Kết quả theo khảo sát từ nhà đầu tư cá nhân, những doanh nghiệp có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất ở nhóm ngành tài chính vốn hóa lớn nhất có CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank); MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Ờ nhóm ngành phi tài chính vốn hóa lớn có FPT, Tập đoàn Vingroup và Vinamilk. Riêng nhóm ngành Mid Cap có Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty cổ phần Thế giới Số (Digiworld)...

Trong khi đó, top 3 doanh nghiệp niêm yết được định chế tài chính bình chọn đánh giá cao nhất trong ngành tài chính vốn hóa lớn có VietinBank, Techcombank và VPBank. Nhóm doanh nghiệp ở ngành phi tài chính vốn hóa lớn có Tập đoàn FPT, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và Vinamilk...