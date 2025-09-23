Techcombank hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào hai nội dung chính: Triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và hoạt động câu lạc bộ Fintech. Cụ thể, hai bên phối hợp xây dựng chương trình tập huấn chuyên sâu dành cho đội ngũ cán bộ quản lý TP.Đà Nẵng nhằm nâng cao năng lực điều hành và thực thi chính sách, phục vụ cho việc vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế. Song song đó, Techcombank cam kết hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ Fintech (FinDify) của trường thông qua việc cử chuyên gia chia sẻ kiến thức thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại ngân hàng, tài trợ giải thưởng cho các cuộc thi học thuật chuyên ngành. Sáng kiến này góp phần nuôi dưỡng hệ sinh thái Fintech trẻ, xây dựng nguồn lực phục vụ cho nền kinh tế số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - công nghệ nói chung và Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng nói riêng trong tương lai.

Techcombank và Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng ký kết hợp tác ẢNH: N.T

Sự hợp tác này không chỉ là mang tính chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực mà còn là sự kết nối giữa tri thức - công nghệ - vốn giữa chính quyền địa phương, nhà trường và khối tư nhân. Việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của Trung tâm tài chính quốc tế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế quốc gia và góp phần nâng tầm thị trường tài chính Việt Nam.

PGS-TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại lễ ký kết

PGS-TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại lễ ký kết: "Chúng tôi tự hào được lựa chọn để góp phần xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Thỏa thuận hợp tác cùng Techcombank - một trong những ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam - giúp chúng tôi rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện cho học viên tiếp cận nhanh nhất cùng môi trường thực tế".

Bà Nguyễn Thị Lộc, Giám đốc điều hành miền Nam - Techcombank khẳng định: "Techcombank vinh dự đồng hành cùng Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng để phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ Đà Nẵng trong hành trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Với kinh nghiệm 32 năm tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nhân tài, chúng tôi cam kết mang lại những giá trị thực tiễn, kinh nghiệm, chuyên môn để cùng môi trường học tập hiện đại của nhà trường chuẩn bị nguồn lực vững chắc cho trung tâm. Trong dài hạn, Techcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các sáng kiến, dự án, phù hợp với thế mạnh của ngân hàng và mục tiêu chiến lược của Đà Nẵng".

Bà Nguyễn Thị Lộc, Giám đốc Điều hành miền Nam - Techcombank phát biểu

Việc hợp tác cùng Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong phát triển nguồn nhân lực là một trong những bước đi nhằm cụ thể hóa tầm nhìn về một "Việt Nam mới" mà Techcombank đã cam kết tại Techcombank Investment Summit 2025: Tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên để kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và hội nhập sâu rộng. Đây cũng là minh chứng sống động cho tinh thần đồng hành kiên định cùng Chính phủ và địa phương trong mọi hoạt động, từ gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại cho người dân, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp đến tham ngay giai đoạn đầu của các dự án quốc gia như: đồng sáng lập Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) tại TP.HCM, hỗ trợ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm tại Long An, Bắc Ninh, Bình Phước… và chuẩn bị nguồn nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.