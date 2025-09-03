Hai quỹ đầu tư ngoại rót vốn vào Công ty nhà ga Hàng hóa ALS

Ngày 3.9, Công ty quản lý quỹ toàn cầu A.P. Moller Capital, trụ sở tại Đan Mạch, công bố hợp tác cùng Tập đoàn quản lý đầu tư VinaCapital đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần nhà ga Hàng hóa ALS. Sự kiện này là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư mở rộng trong lĩnh vực vận tải và logistics tại Việt Nam do A.P. Moller Capital hợp tác cùng VinaCapital. Việc rót vốn đầu tư trên được thực hiện thông qua Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (thuộc A.P. Moller Capital) và Quỹ đầu tư Logistics (thuộc VinaCapital). Quy trình hợp tác đầu tư đang chờ hoàn tất các điều kiện và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối quý 3/2025.

A.P. Moller Capital và VinaCapital hợp tác đầu tư vào Công ty nhà ga Hàng hóa ALS ẢNH: CTV

Công ty cổ phần nhà ga Hàng hóa ALS là công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Hiện tại, nhà ga của ALS xử lý khoảng 250.000 tấn hàng hóa mỗi năm và đang có kế hoạch mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đây là thương vụ thứ ba của Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II và đánh dấu lần đầu tiên A.P. Moller Capital tham gia vào lĩnh vực vận tải tại Việt Nam, tiếp nối các khoản đầu tư trước đó vào lĩnh vực năng lượng tái tạo được thực hiện bởi Verdant Energy. Đây là cơ hội quan trọng để nắm bắt đà tăng trưởng thương mại quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam và thể hiện niềm tin vững chắc của A.P. Moller Capital vào sự phát triển kinh tế dài hạn của đất nước.

Riêng đối với VinaCapital, đây là khoản đầu tư đầu tiên trong lĩnh vực logistics. Ông Don Lam, Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, nhận định: "Việc cải thiện cơ sở hạ tầng và logistics tại Việt Nam là yếu tố then chốt để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Việc hợp tác đầu tư vào ALS - công ty hàng đầu trong lĩnh vực logistics hàng không tại Nội Bài - đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa VinaCapital với A.P. Moller Capital. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng ban lãnh đạo ALS và hỗ trợ đội ngũ đưa công ty lên tầm cao mới".

Trong khi đó, theo ông Jens Thomassen, Phó tổng giám đốc A.P. Moller Capital, việc tiếp cận đầu tư vào lĩnh vực logistics đòi hỏi sự tin tưởng, mối quan hệ đối tác địa phương sâu rộng và năng lực triển khai thực tế. Bề dày kinh nghiệm trong ngành vận tải toàn cầu và xây dựng các doanh nghiệp hạ tầng tại các thị trường tăng trưởng cao là chìa khóa giúp công ty nắm bắt cơ hội này. Công ty đang tập trung phát huy tiềm năng của ALS thông qua tự động hóa, tối ưu hóa quy trình, mở rộng chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng với cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững và các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) với phương châm "kinh doanh hiệu quả bằng cách làm những điều đúng đắn".