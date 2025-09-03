Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Hai quỹ đầu tư ngoại rót vốn vào Công ty nhà ga Hàng hóa ALS

Mai Phương
Mai Phương
03/09/2025 17:51 GMT+7

Hai quỹ đầu tư ngoại thuộc A.P. Moller Capital và VinaCapital cùng hợp tác đầu tư vào Công ty nhà ga Hàng hóa ALS.

Ngày 3.9, Công ty quản lý quỹ toàn cầu A.P. Moller Capital, trụ sở tại Đan Mạch, công bố hợp tác cùng Tập đoàn quản lý đầu tư VinaCapital đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần nhà ga Hàng hóa ALS. Sự kiện này là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư mở rộng trong lĩnh vực vận tải và logistics tại Việt Nam do A.P. Moller Capital hợp tác cùng VinaCapital. Việc rót vốn đầu tư trên được thực hiện thông qua Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (thuộc A.P. Moller Capital) và Quỹ đầu tư Logistics (thuộc VinaCapital). Quy trình hợp tác đầu tư đang chờ hoàn tất các điều kiện và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối quý 3/2025.

Hai quỹ đầu tư ngoại rót vốn vào Công ty nhà ga Hàng hóa ALS- Ảnh 1.

A.P. Moller Capital và VinaCapital hợp tác đầu tư vào Công ty nhà ga Hàng hóa ALS

ẢNH: CTV

Công ty cổ phần nhà ga Hàng hóa ALS là công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Hiện tại, nhà ga của ALS xử lý khoảng 250.000 tấn hàng hóa mỗi năm và đang có kế hoạch mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đây là thương vụ thứ ba của Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II và đánh dấu lần đầu tiên A.P. Moller Capital tham gia vào lĩnh vực vận tải tại Việt Nam, tiếp nối các khoản đầu tư trước đó vào lĩnh vực năng lượng tái tạo được thực hiện bởi Verdant Energy. Đây là cơ hội quan trọng để nắm bắt đà tăng trưởng thương mại quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam và thể hiện niềm tin vững chắc của A.P. Moller Capital vào sự phát triển kinh tế dài hạn của đất nước.

Riêng đối với VinaCapital, đây là khoản đầu tư đầu tiên trong lĩnh vực logistics. Ông Don Lam, Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, nhận định: "Việc cải thiện cơ sở hạ tầng và logistics tại Việt Nam là yếu tố then chốt để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Việc hợp tác đầu tư vào ALS - công ty hàng đầu trong lĩnh vực logistics hàng không tại Nội Bài - đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa VinaCapital với A.P. Moller Capital. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng ban lãnh đạo ALS và hỗ trợ đội ngũ đưa công ty lên tầm cao mới". 

Trong khi đó, theo ông Jens Thomassen, Phó tổng giám đốc A.P. Moller Capital, việc tiếp cận đầu tư vào lĩnh vực logistics đòi hỏi sự tin tưởng, mối quan hệ đối tác địa phương sâu rộng và năng lực triển khai thực tế. Bề dày kinh nghiệm trong ngành vận tải toàn cầu và xây dựng các doanh nghiệp hạ tầng tại các thị trường tăng trưởng cao là chìa khóa giúp công ty nắm bắt cơ hội này. Công ty đang tập trung phát huy tiềm năng của ALS thông qua tự động hóa, tối ưu hóa quy trình, mở rộng chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng với cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững và các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) với phương châm "kinh doanh hiệu quả bằng cách làm những điều đúng đắn".

Tin liên quan

Quỹ đầu tư Mỹ cam kết mua 1 tỉ USD cổ phiếu VinFast

Quỹ đầu tư Mỹ cam kết mua 1 tỉ USD cổ phiếu VinFast

Ngày 20.10, VinFast Auto Ltd (mã cổ phiếu Nasdaq: VFS) công bố ký kết thỏa thuận với quỹ YA II PN (Yorkville) về việc mua cổ phiếu VFS.

Khám phá thêm chủ đề

Quỹ đầu tư VinaCapital A.P. Moller Capital logistics Hàng hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận