Doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ và hành động xanh để giảm thải carbon

Công nghệ "xanh hóa" chuỗi cung ứng

Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã thúc đẩy ngành logistics phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời làm gia tăng đáng kể lượng khí thải carbon từ phương tiện vận chuyển, năng lượng tiêu thụ tại kho bãi, trung tâm phân loại và rác thải từ vật liệu đóng gói. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 và triển khai các chương trình quốc gia, vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong ngành ngày càng được chú trọng.

J&T Express Việt Nam tham gia trồng cây rừng ngập nước tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Ảnh: CTV



Trọng tâm của xu hướng logistics bền vững nằm ở việc ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa mọi khâu trong chuỗi cung ứng, qua đó giảm thiểu tác động đến môi trường.

Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là tối ưu hóa tuyến đường. Bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn, các hệ thống quản lý vận tải có thể tính toán lộ trình giao hàng ngắn và hiệu quả nhất, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành và trực tiếp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng như lượng khí thải CO 2 ra môi trường.

Tại trung tâm phân loại và kho bãi, tự động hóa đang đóng vai trò then chốt. Các hệ thống băng chuyền tự động, robot sắp xếp hàng và phần mềm quản lý thông minh giúp giảm thiểu sai sót, tăng tốc độ xử lý, tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng so với thủ công.

Xu hướng chuyển đổi sang phương tiện giao hàng bằng điện (EV) cũng được nhiều công ty lớn áp dụng để tiến tới mục tiêu không phát thải.

Từ công nghệ đến hành động cộng đồng

Song song với công nghệ, nhiều doanh nghiệp logistics cũng tích cực triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) nhằm bù đắp cho môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng. Mới đây, công ty chuyển phát nhanh J&T Express phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và chính quyền địa phương tổ chức lễ phát động trồng cây tại phường Thanh Liệt (Hà Nội), một phần trong cam kết hưởng ứng đề án "Trồng một tỉ cây xanh".

Trước đó, vào năm 2024, doanh nghiệp này đã trồng mới 15.000 cây tràm tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) để góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập phèn. Năm 2023, J&T Express triển khai chiến dịch tái chế rác thải nhựa thành bàn ghế và trao tặng cho các trường học tại Hà Nội, TP.HCM và Bắc Ninh.

Đại diện J&T Express khẳng định: "Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế - xã hội, mà còn là nơi chúng tôi gắn bó với nhiều chương trình cộng đồng. Đồng hành cùng Hà Nội xanh chính là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình phát triển bền vững mà chúng tôi theo đuổi".