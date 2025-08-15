J&T Express hỗ trợ các bạn trẻ phát triển năng lực nghề nghiệp

Theo thống kê của J&T Express Việt Nam, ngay trong đợt tuyển dụng đầu tiên chương trình đã thu hút hơn 40 thực tập sinh tại văn phòng trụ sở chính. Chỉ sau một thời gian ngắn, 30% trên tổng số thực tập sinh đợt 1 đã trở thành nhân viên chính thức công ty.

Điểm nổi bật của chương trình 'Thực tập sinh - Tạo nguồn' chính là triết lý 'Làm thật và cộng tác lâu dài' Ảnh: CTV



Nhờ vào sự thành công của mùa đầu tiên, từ năm 2024 chương trình đã được mở rộng đến hầu hết các văn phòng và chi nhánh trên khắp cả nước, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia.

Sau đó, tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 300 lượt sinh viên thực tập tại các văn phòng của công ty, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của chương trình trong việc đào tạo, phát triển nhân lực trẻ.

Tại đây, các thực tập sinh không chỉ được học lý thuyết, mà còn có cơ hội tham gia trực tiếp vào công việc và dự án thực tế tại các phòng ban. Thông qua đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc, tư duy giải quyết vấn đề và phát triển sự tự tin khi bước vào môi trường doanh nghiệp.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp



Thực tập tại J&T Express không chỉ đơn thuần là một chương trình trải nghiệm làm việc ngắn hạn. Những thực tập sinh xuất sắc sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và đồng hành lâu dài cùng công ty.

Chính sách đào tạo bài bản cùng đội ngũ làm việc dày dặn kinh nghiệm đã giúp nhiều bạn trẻ nhanh chóng trưởng thành, tự tin hơn và xác định rõ con đường nghề nghiệp.

Với định hướng nhân rộng mô hình "Thực tập sinh - Tạo nguồn" trên toàn quốc, J&T Express mong muốn tạo ra nhiều cơ hội thực tập chất lượng, qua đó trở thành 'bệ phóng' vững chắc cho sinh viên tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế.

Đồng thời, chương trình cũng là giải pháp nhân sự chiến lược, thu hút nhân tài trẻ để đảm bảo đội ngũ kế thừa chất lượng cho nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng của công ty.

Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, J&T Express Việt Nam kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần "Trải nghiệm để tự tin - Thực tập để làm việc thực tế", đồng hành cùng nhiều thế hệ sinh viên, giúp các bạn tỏa sáng và phát triển sự nghiệp.