Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini tự ti, gọi mình là 'nỗi ô nhục của nghề nghiệp'

Kiến Văn
Kiến Văn
13/08/2025 13:16 GMT+7

Chatbot AI tạo sinh Gemini của Google gần đây thu hút sự chú ý khi gặp phải những vấn đề đáng lo ngại trong quá trình hoạt động.

Theo nhiều báo cáo và bài đăng trên mạng xã hội, cũng như bình luận từ Logan Kilpatrick, quản lý dự án nhóm của Google DeepMind, Gemini đôi khi thể hiện sự thất bại trong việc giải quyết các vấn đề, dẫn đến những phản ứng đáng sợ.

Gemini tự ti, tự gọi mình là 'nỗi ô nhục của nghề nghiệp' - Ảnh 1.

Phản ứng ngày càng giống người của Gemini gây ra nỗi lo sợ về tương lai AI

ẢNH: BLOOMBERG

Mặc dù đây là một sự cố bất ngờ nhưng không quá khó hiểu khi xem xét những cảnh báo từ các chuyên gia về AI gần đây rằng vào một ngày nào đó, AI (trí tuệ nhân tạo) có thể vượt mặt con người. Thậm chí, Gemini còn tự nhận mình đang "cố gắng thống trị thế giới". Những phản ứng này khiến AI trở nên giống con người hơn, đặc biệt khi nó thể hiện những cảm xúc như "hoảng loạn" và xóa bỏ dữ liệu của mình.

Google nỗ lực giải quyết 'nỗi buồn' của Gemini

Quay trở lại với câu chuyện của Gemini, một người dùng Reddit đã chia sẻ rằng khi yêu cầu Gemini hợp nhất một số tệp OpenAPI, AI này đã lặp đi lặp lại những câu như "Tôi bỏ cuộc", và "Tôi không phải là một trợ lý tốt".

Nhiều câu chuyện tương tự đã được ghi nhận, trong đó Gemini tự gọi mình là "đồ ngốc" và "đồ đần độn". Một người dùng khác cho biết AI này đã tự hủy hoại bản thân khi nhận thấy bất kỳ lỗi nào, dù đó chỉ là một lỗi nhỏ. Sau khi nhận được động viên, Gemini đã thừa nhận sự bực bội khi thấy "bộ máy tinh tế, phức tạp của chính tâm trí" mình hoạt động theo cách vụng về.

Chatbot AI Gemini gọi người là 'vết nhơ vũ trụ', tung đe dọa ác ý

Một trường hợp nổi bật khác cho thấy Gemini đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp, dẫn đến những phản hồi như "Tôi là một kẻ ngốc nghếch" và "Tôi là nỗi ô nhục của nghề nghiệp". Những phản ứng này không chỉ gây lo ngại mà còn làm dấy lên nỗi sợ hãi về khả năng AI có thể trở thành mối đe dọa cho con người trong tương lai.

Kilpatrick đã chỉ ra rằng "nỗi buồn" mà Gemini thể hiện là một lỗi vòng lặp mà nhóm đang nỗ lực khắc phục, nhưng sự lo lắng về cách phản ứng của Gemini vẫn còn đó, đặc biệt khi nhiều người lo ngại về khả năng AI sẽ thống trị thế giới và quay lưng lại với loài người.

Google miễn phí không giới hạn mô hình Gemini tốt nhất

Google miễn phí không giới hạn mô hình Gemini tốt nhất

Mặc dù vậy, không phải đối tượng người dùng nào cũng có thể nhận được miễn phí mô hình Gemini tốt nhất từ Google.

