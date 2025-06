'Logistics tùy chỉnh' mở đường tăng tốc cho thương mại điện tử

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA), chi phí logistics tại Việt Nam hiện chiếm tới 16,8 - 17% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu 10,6%. Với SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ), chi phí cao và thiếu giải pháp cá nhân hóa theo quy mô kinh doanh đang là rào cản lớn, khiến không ít doanh nghiệp lúng túng trong xử lý đơn, đặc biệt vào cao điểm bán hàng. Trong bối cảnh đó, những giải pháp logistics tùy chỉnh trở thành đòn bẩy giúp SME tối ưu nguồn lực và tăng trưởng bền vững.

"Nhiều SME bị 'bỏ sót' trong hệ sinh thái logistics, vì đơn hàng nhỏ lẻ, không ổn định nên không được hưởng dịch vụ tùy chỉnh như các thương hiệu lớn", ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc chiến lược J&T Express Việt Nam chia sẻ.

Các hộ kinh doanh nhỏ thường chọn các đơn vị vận chuyển nếu hãng hỗ trợ lấy hàng linh động theo khung giờ Ảnh: CTV



Thực tế tại các hộ kinh doanh nhỏ cho thấy nhu cầu rất cụ thể. Chủ thương hiệu cây cảnh Non garden & More cho biết: "Nếu đơn tăng bất ngờ, chỉ cần giao trễ vài đơn là mất khách trung thành". Đây cũng là vấn đề chung mà nhiều SME đang đối mặt. Chị Trần Thị Mai, chủ một thương hiệu thời trang online tại Hà Nội chia sẻ: "Khách mua là muốn nhận ngay, nếu không đáp ứng được thì họ hủy đơn luôn". Vì lý do này, nhiều đơn vị kinh doanh nhỏ đang "khát" một giải pháp giao hàng linh động, có thể tùy biến theo từng khung giờ.

Trước nhu cầu này, các doanh nghiệp logistics như J&T Express đang đẩy mạnh cá nhân hóa dịch vụ, từ xây dựng hệ thống API kết nối sàn thương mại điện tử, theo dõi hành trình đơn hàng theo thời gian thực đến điều phối nhân sự linh hoạt theo khung giờ. Nhờ vậy, SME có thể kiểm soát tốt đơn hàng, hạn chế sai sót và tiết kiệm chi phí vận hành.

Một số thương hiệu nội địa đã ghi nhận kết quả tích cực như LocknLock Việt Nam tăng tốc xử lý đơn và nâng tỷ lệ giao hàng đúng hạn lên đến 99% sau khi áp dụng giải pháp tùy chỉnh của J&T. Một thương hiệu mỹ phẩm tại TP.HCM cho biết duy trì tỷ lệ giao đúng hạn ngay cả khi lượng đơn tăng gấp ba nhờ được hỗ trợ lấy hàng theo khung giờ…

Một trong những ưu điểm trong giải pháp logistics "đo ni đóng giày" của J&T là khả năng tùy chỉnh dịch vụ theo từng mô hình kinh doanh Ảnh: CTV



Hiện nay, xu hướng cá nhân hóa trong dịch vụ chuyển phát chặng cuối không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tất yếu để tồn tại, nhất là với SME - lực lượng đang giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thương mại điện tử. Việc các doanh nghiệp logistics chuyển mình theo hướng tùy chỉnh sẽ không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, mà còn góp phần thúc đẩy thị trường thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

"Chúng tôi sẽ nâng cấp hệ sinh thái công nghệ, mở rộng các phương thức giao hàng mới như giao trong ngày, giao giờ chốt đơn và cung cấp thêm công cụ quản trị vận hành. Mục tiêu không chỉ là vận chuyển hàng hóa mà trở thành đối tác phát triển bền vững của doanh nghiệp nhỏ trong nền kinh tế số", đại diện J&T nhấn mạnh.