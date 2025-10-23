Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Nhiều nhà đầu tư ngoại vốn hàng nghìn tỉ USD quan tâm chứng khoán Việt

Đan Thanh
23/10/2025 14:49 GMT+7

Nhiều nhà đầu tư ngoại đang quản lý vốn lớn hàng trăm đến hàng nghìn tỉ USD bày tỏ quan tâm thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi thị trường nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Đó là một trong những chia sẻ của ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), tại sự kiện đối thoại với chủ đề "Tiền mới, hàng mới và cơ hội trên thị trường mới nổi" ngày 23.10, tại Hà Nội.

Nhiều nhà đầu tư ngọai quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải phát biểu tại sự kiện

ẢNH: ĐT

Ông Hải nhấn mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa nâng hạng, chưa nhìn thấy được nguồn vốn vào như thế nào, song có thể thấy rõ khả năng có nguồn vốn rất lớn từ các nhà đầu tư trên thế giới.

"Từ trước tới nay, rất nhiều nhà đầu tư cả chủ động lẫn thụ động hầu như đều không quan tâm đến Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trước và sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, họ lại đến Việt Nam, có nhiều trao đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thậm chí, rất nhiều nhà đầu tư đang quản lý vốn lớn hàng trăm đến hàng nghìn tỉ USD bày tỏ quan tâm thị trường chứng khoán Việt Nam", ông Hải nói.

Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thêm, thời gian qua, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chuẩn bị nhiều giải pháp từ phía cung lẫn phía cầu để đảm bảo tận dụng được tất cả lợi thế khi thị trường chứng khoán được nâng hạng.

Về phía cầu, ông Hải đề cập việc cơ quan quản lý đưa ra những giải pháp nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt.

Ví dụ, công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh, đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin công bằng với nhà đầu tư trong nước; bỏ prefunding (yêu cầu ký quỹ trước giao dịch - PV), đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài không phải chịu rủi ro về tỷ giá…

Về phía cung, ông Hải nhắc tới việc ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP, gắn liền chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán...

"Một trong những giải pháp đa dạng hàng hóa là đưa doanh nghiệp FDI niêm yết trên thị trường. Hiện nay, việc này nhận được sự đồng thuận từ các bộ, ngành liên quan. Chúng ta có thể mong chờ thời gian tới sẽ có thêm doanh nghiệp FDI có thể IPO và niêm yết trên thị trường", lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin.

Nhiều nhà đầu tư ngọai quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

ẢNH: ĐT

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới, dòng tiền chờ vào thị trường chứng khoán cả trong và ngoài nước rất lớn.

"Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, chúng tôi phải suy nghĩ làm sao khẩn trương nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cạnh đó là nâng cao chất lượng hàng hóa", bà Hà nói.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực lưu ý: "Cần thúc đẩy các giải pháp để tăng lượng hàng mới chất lượng trên thị trường chứng khoán. Vừa rồi, một số doanh nghiệp chuyển từ sàn HOSE xuống UPCoM, như vậy là đi ngược, đi lùi. Thời gian tới, rất mong muốn phải có nhiều doanh nghiệp từ sàn UPCoM lên HOSE".

Một khía cạnh khác được vị chuyên gia nhấn mạnh là phải gia tăng huy động nguồn lực từ ngành quỹ, đặc biệt là phát triển các quỹ mở...

Ngày 8.10, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. 

Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán, trong đó có sự thay đổi về cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy sự phát triển ngành quỹ đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, tăng trưởng và bền vững.

