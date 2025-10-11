Ngày 8.10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "cận biên" lên "mới nổi thứ cấp". Đây không chỉ là một thông tin mang tính kỹ thuật, mà còn được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam bứt phá sau nhiều năm nỗ lực cải cách.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng: Cơ hội từ các mã cổ phiếu tiềm năng

Việc được nâng hạng giúp thị trường Việt Nam lọt vào danh mục đầu tư của hàng trăm quỹ quốc tế, kéo theo khả năng dòng vốn ngoại quy mô lớn đổ vào. Điều này có thể gia tăng thanh khoản, nâng cao định giá cổ phiếu, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Để tận dụng hiệu quả cột mốc này, thị trường cần tiếp tục cải thiện hạ tầng giao dịch, tăng tính minh bạch và tháo gỡ các rào cản với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư và doanh nghiệp trong nước đang đặc biệt quan tâm về dòng vốn sẽ chảy về đâu, nhóm ngành nào có thể bứt phá, và thị trường sẽ thay đổi ra sao trong giai đoạn tới?

Để có góc nhìn rõ hơn, Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Nam, Giám đốc Phòng Phân tích và Nghiên cứu, Công ty CP Chứng khoán Vietcap.