Làm giá cổ phiếu An Gia, 'đội lái' sử dụng 92 tài khoản giao dịch

Mai Phương
Mai Phương
01/10/2025 15:42 GMT+7

'Đội lái' sử dụng hàng loạt tài khoản để tạo cung cầu giả tạo làm giá cổ phiếu AGG của Công ty Bất động sản An Gia.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu AGG của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia. Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết trong khoảng thời gian từ 1.12.2020 đến 31.12.2022, ông Hồ Thành Trung (TP.HCM) đã sử dụng 92 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, làm giá cổ phiếu AGG. Trong số này có 4 tài khoản của cá nhân ông Trung, 2 tài khoản đứng tên Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang cùng 86 tài khoản của 27 nhà đầu tư khác.

Làm giá cổ phiếu An Gia, đội lái sử dụng 92 tài khoản giao dịch- Ảnh 1.

Cá nhân làm giá cổ phiếu bị xử phạt hành chính 1,5 tỉ đồng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Với hành vi làm giá cổ phiếu nói trên, ông Hồ Thành Trung bị xử phạt 1,5 tỉ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán, cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong vòng 2 năm, kể từ ngày 1.10.2025. Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang bị xử phạt 3 tỉ đồng vì đã ủy quyền cho ông Trung thực hiện giao dịch, góp phần vào hành vi thao túng. Đồng thời doanh nghiệp này bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ 1.10.2025. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Trung và Công ty Trường Giang không có khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài ra, 26 cá nhân vì cho mượn tài khoản để giao dịch cổ phiếu AGG bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 9 tháng. Đồng thời các cá nhân cũng cũng bị cấm giao dịch chứng khoán, cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1.10.2025. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy chưa có cơ sở xác định nhóm cá nhân này thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Chốt phiên ngày 1.10, cổ phiếu AGG giảm 350 đồng xuống 19.350 đồng, hầu như đi ngang so với đầu tháng 9. Báo cáo kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay, Công ty An Gia ghi nhận doanh thu thuần đạt 386 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 90,4 tỉ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2024.

