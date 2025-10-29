Bố trí hơn 21.600 tỉ đồng để triển khai 76 dự án ở đặc khu Côn Đảo

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 - 2030 đặc khu Côn Đảo triển khai 73 dự án và sau năm 2030 thực hiện tiếp 3 dự án với tổng vốn bố trí dự kiến lên đến 21.648 tỉ đồng.

Cảng Bến Đầm Côn Đảo sẽ được nâng cấp trong giai đoạn 2025 - 2030

Cụ thể, trong giai đoạn 2025-2030 đầu tư 25 dự án hạ tầng kỹ thuật, nổi bật là các dự án về cảng hàng không Côn Đảo; nâng cấp cảng Bến Đầm Côn Đảo; bến tàu khách Côn Đảo…

28 dự án hạ tầng xã hội, trong đó có các dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích nghĩa trang Hàng Keo - Côn Đảo; chỉnh lý trưng bày kết hợp mở rộng Bảo tàng Côn Đảo; tôn tạo di tích văn hóa đường vào cổng nghĩa trang Hàng Dương…

Dự án khác (PPP và thu hút đầu tư), trong đó ưu tiên thu hút dự án có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự lan tỏa từng giai đoạn (6 dự án). Đặc biệt, các dự án thực hiện trong năm 2025 có 2 dự án khu phát triển hỗn hợp (dân cư và dịch vụ) tại trung tâm Côn Đảo, với quy mô diện tích 24 ha và 7,4 ha...

Theo UBND TP.HCM, giai đoạn 2025 - 2030, tổng kinh phí dự kiến là 21.348 tỉ đồng, trong đó dự án hạ tầng kỹ thuật khoảng 16.740 tỉ đồng và dự án hạ tầng xã hội khoảng 4.608 tỉ đồng. Giai đoạn sau năm 2030, tổng kinh phí dự kiến 300 tỉ đồng.

Các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác (dự kiến 21 dự án). Đây là các dự án hạ tầng kỹ thuật khung; dự án sân golf Côn Đảo (18 lỗ) và dự án dịch vụ du lịch; dự án phát triển hỗn hợp và dự án khu đô thị, nhà ở, có tổng vốn đầu tư dự kiến 44.555 tỉ đồng.