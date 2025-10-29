Bố trí hơn 21.600 tỉ đồng để triển khai 76 dự án ở đặc khu Côn Đảo

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 - 2030 đặc khu Côn Đảo triển khai 73 dự án và sau năm 2030 thực hiện tiếp 3 dự án với tổng vốn bố trí dự kiến lên đến 21.648 tỉ đồng.
Cụ thể, trong giai đoạn 2025-2030 đầu tư 25 dự án hạ tầng kỹ thuật, nổi bật là các dự án về cảng hàng không Côn Đảo; nâng cấp cảng Bến Đầm Côn Đảo; bến tàu khách Côn Đảo…
28 dự án hạ tầng xã hội, trong đó có các dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích nghĩa trang Hàng Keo - Côn Đảo; chỉnh lý trưng bày kết hợp mở rộng Bảo tàng Côn Đảo; tôn tạo di tích văn hóa đường vào cổng nghĩa trang Hàng Dương…
Dự án khác (PPP và thu hút đầu tư), trong đó ưu tiên thu hút dự án có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự lan tỏa từng giai đoạn (6 dự án). Đặc biệt, các dự án thực hiện trong năm 2025 có 2 dự án khu phát triển hỗn hợp (dân cư và dịch vụ) tại trung tâm Côn Đảo, với quy mô diện tích 24 ha và 7,4 ha...
Theo UBND TP.HCM, giai đoạn 2025 - 2030, tổng kinh phí dự kiến là 21.348 tỉ đồng, trong đó dự án hạ tầng kỹ thuật khoảng 16.740 tỉ đồng và dự án hạ tầng xã hội khoảng 4.608 tỉ đồng. Giai đoạn sau năm 2030, tổng kinh phí dự kiến 300 tỉ đồng.
Các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác (dự kiến 21 dự án). Đây là các dự án hạ tầng kỹ thuật khung; dự án sân golf Côn Đảo (18 lỗ) và dự án dịch vụ du lịch; dự án phát triển hỗn hợp và dự án khu đô thị, nhà ở, có tổng vốn đầu tư dự kiến 44.555 tỉ đồng.
Kiến trúc công trình, nhà ở mang sắc thái đặc trưng biển đảo
Trên cơ sở nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đã được phê duyệt, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ban ngành, UBND đặc khu Côn Đảo và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch của từng đơn vị phù hợp với tính chất, mục tiêu và định hướng phát triển theo quy hoạch chung đã xác định.
Trong công tác quy hoạch, UBND TP.HCM yêu cầu cụ thể hóa các nội dung quy hoạch chung được duyệt thông qua việc lập mới, rà soát điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới.
Cụ thể, hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chức năng theo yêu cầu quản lý. Ngoài ra, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch chi tiết các khu đất để phục vụ đấu giá, đấu thầu các dự án trọng điểm nhằm tạo nguồn lực, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội.
Về quản lý kiến trúc, lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đặc khu Côn Đảo theo quy định của luật Kiến trúc, trong đó chú trọng mô hình kiến trúc công trình và nhà ở mang sắc thái đặc trưng biển đảo, hài hòa với các công trình di tích lịch sử của Côn Đảo.
Để triển khai kế hoạch thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, UBND TP.HCM chỉ đạo UBND đặc khu Côn Đảo chịu trách nhiệm về công tác quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan thuộc phạm vi quản lý theo đúng đồ án quy hoạch được duyệt.
Giám sát các khu vực có các dự án xây dựng phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, được phép đầu tư xây dựng dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch được phê duyệt. Tổ chức công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện.
Lập mới, rà soát, điều chỉnh kịp thời các đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng bảo đảm đồng bộ, thống nhất làm cơ sở để triển khai dự án.
Cải tạo, nâng cấp các công trình di tích lịch sử văn hóa
UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khung đô thị, phát triển nhà ở, các khu vực phát triển đô thị theo đúng kế hoạch.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan tham mưu phương án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Thực hiện tham mưu thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy hoạch để phục vụ phát triển kinh tế.
Sở Du lịch TP.HCM chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn Côn Đảo, phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh, quốc gia và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo tham mưu UBND thành phố về cải tạo, tu bổ, nâng cấp các công trình di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng của địa phương; cũng như đầu tư xây mới các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao cấp thành phố trên địa bàn đặc khu Côn Đảo...
Bình luận (0)