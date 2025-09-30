Đặc khu Côn Đảo có Bí thư là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Chiều 30.9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với nhân sự đặc khu Côn Đảo, đặc khu duy nhất của TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định điều động ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo đến nhận công tác tại UBND TP.HCM.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Anh Tú làm Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Hoàng Hải được phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Lê Hoàng Hải, 51 tuổi, quê huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trình độ thạc sĩ quản lý thương mại và kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hải có thời gian dài công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, từng giữ các chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh rồi Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, ông Hải làm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Lê Hoàng Hải nhận nhiệm vụ mới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát triển Côn Đảo thành "đảo ngọc"

Chia sẻ thêm lý do phân công cán bộ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết tầm vóc, dư địa phát triển của đặc khu Côn Đảo rất lớn, nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, hoàn toàn có thể phát triển nơi đây thành "đảo ngọc".

Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM muốn có một Ủy viên ban Thường vụ về công tác ở đặc khu Côn Đảo để làm "chỉ huy trưởng" lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảo ngọc xứng tầm với tiềm năng, lợi thế và những kỳ vọng mà TP.HCM đặt ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu giao nhiệm vụ về phát triển đặc khu Côn Đảo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Quang lưu ý cần cố gắng giữ gìn những nét đẹp vốn có từ ngàn đời của Côn Đảo và biến đây trở thành lợi thế lớn để khai thác tiềm năng về du lịch. Dự kiến, đầu năm 2026, dự án mở rộng, kéo dài đường băng sân bay Côn Đảo, xây nhà ga mới cùng với dự án khu đô thị lấn biển sẽ được triển khai.

Với trường hợp ông Lê Anh Tú, Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá ông Tú là cán bộ có năng lực trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, một lĩnh vực mà thành phố đang đối diện nhiều vướng mắc. Lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng tân Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có thể chỉ huy "đội đặc nhiệm" đi xuống cơ sở giải quyết câu chuyện đền bù, giải phóng mặt bằng.

"Tôi trao cơ chế đặc biệt, đó là bất cứ lúc nào cũng có thể nhắn tin cho bí thư. Tôi sẽ phản hồi một cách có trách nhiệm với thông tin đó để các đồng chí yên tâm công tác", ông Quang khẳng định.