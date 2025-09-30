Ông Phạm Huy Bình làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Chiều 30.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist Group), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ của 2 nhân sự nêu trên đều là 5 năm.

Ông Phạm Huy Bình, 52 tuổi, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Từ tháng 8.2016 đến nay, ông Bình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist. Trước đó, ông Bình từng giữ chức Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Ông Phạm Huy Bình (thứ 2 từ trái qua) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt một số sở ngành.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM.

UBND TP.HCM tiếp nhận ông Lê Anh Tú, Bí thư đặc khu Côn Đảo và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhân sự lãnh đạo Đài Truyền hình TP.HCM cũng được kiện toàn sau khi hợp nhất địa giới hành chính 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và sắp xếp lại cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM.

Đài Truyền hình TP.HCM được kiện toàn, gồm Giám đốc Cao Anh Minh và 5 phó giám đốc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, ông Cao Anh Minh tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM. 5 phó giám đốc gồm ông Thái Thành Chung, bà Diệp Bửu Chi, ông Nguyễn Quốc Bình, ông Nguyễn Thanh Quang và ông Trương Thanh Phong.

UBND TP.HCM cũng trao quyết định nghỉ hưu đối với 3 cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH gồm ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và bà Đinh Hồng Minh, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Lý Tự Trọng.