Thời sự

Ông Phạm Huy Bình làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
30/09/2025 14:56 GMT+7

Ông Phạm Huy Bình, 52 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Chiều 30.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist Group), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ của 2 nhân sự nêu trên đều là 5 năm.

Ông Phạm Huy Bình, 52 tuổi, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Từ tháng 8.2016 đến nay, ông Bình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist. Trước đó, ông Bình từng giữ chức Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Ông Phạm Huy Bình làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Phạm Huy Bình (thứ 2 từ trái qua) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt một số sở ngành.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM. 

UBND TP.HCM tiếp nhận ông Lê Anh Tú, Bí thư đặc khu Côn Đảo và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhân sự lãnh đạo Đài Truyền hình TP.HCM cũng được kiện toàn sau khi hợp nhất địa giới hành chính 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và sắp xếp lại cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM.

Ông Phạm Huy Bình làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM- Ảnh 2.

Đài Truyền hình TP.HCM được kiện toàn, gồm Giám đốc Cao Anh Minh và 5 phó giám đốc

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, ông Cao Anh Minh tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM. 5 phó giám đốc gồm ông Thái Thành Chung, bà Diệp Bửu Chi, ông Nguyễn Quốc Bình, ông Nguyễn Thanh Quang và ông Trương Thanh Phong.

UBND TP.HCM cũng trao quyết định nghỉ hưu đối với 3 cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH gồm ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và bà Đinh Hồng Minh, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Lý Tự Trọng.

TP.HCM tổ chức lại Trung tâm xúc tiến du lịch sau sáp nhập tỉnh

TP.HCM tổ chức lại Trung tâm xúc tiến du lịch sau sáp nhập tỉnh

UBND TP.HCM quyết định tổ chức lại Trung tâm xúc tiến du lịch nhằm thống nhất đầu mối xúc tiến du lịch sau khi sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Ông Võ Hoàng Ngân làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Phạm Huy Bình Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Saigontourist Group nhân sự TP.HCM TP.HCM giám đốc đài truyền hình TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
