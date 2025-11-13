Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến thông xe ngày 19.12

Sáng 13.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, vừa kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (giữa), kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: H.P

Theo báo cáo của Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị thi công), dự án có chiều dài 88 km, trong đó hơn 60 km đi qua Quảng Ngãi, tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỉ đồng đến nay, gần 89% giá trị hợp đồng đã được thực hiện. Các hạng mục đường, cầu cơ bản hoàn thành; 3 hầm trên tuyến đều đạt tiến độ, trong đó hầm số 3 đã thi công vỏ hầm đạt 84%, mặt đường 50%.

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn về đích, các nhà thầu đã triển khai 50 mũi thi công chính với hơn 3.100 cán bộ, kỹ sư, công nhân và 1.150 máy móc, thiết bị làm việc liên tục trên toàn tuyến.

Công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính đã hoàn tất, song còn hơn 4 ha đất tại 5 địa phương (Đình Cương, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường và Đức Phổ) chưa bàn giao do một số hộ dân chưa nhận tiền hoặc phát sinh yêu cầu mới. Một số đoạn đường gom và đường mượn phục vụ thi công cũng chậm hoàn trả do ảnh hưởng mưa bão.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 30.11, nhằm bảo đảm tiến độ thông xe toàn tuyến. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn trả các tuyến đường địa phương được sử dụng trong quá trình thi công.

3 hầm trên tuyến cao tốc đều đạt tiến độ, trong đó hầm số 3 đã thi công vỏ hầm đạt 84% ẢNH: H.P

Tại buổi kiểm tra công trình hôm qua 12.11, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, khẳng định cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những dự án quan trọng nằm trong 3.000 km cao tốc mà Thủ tướng yêu cầu khánh thành ngày 19.12. Hiện các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, chỉ còn 2 điểm nhỏ đang xử lý.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công 3 ca, 4 kíp, đảm bảo tiến độ nhưng phải giữ vững chất lượng công trình. Bộ cũng giao Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, đánh giá từng hạng mục trước khi đưa vào sử dụng.

"Liên quan phản ánh ngập cục bộ gần tuyến cao tốc sau mưa lớn, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu rà soát, xử lý triệt để, đồng thời hoàn trả đường dân sinh tốt hơn so với hiện trạng ban đầu, đảm bảo thuận lợi cho người dân khi công trình hoàn thành", Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng thông tin.