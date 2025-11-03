Sân bay Long Thành khi nào khánh thành?

Ngày 2.11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã đi thực tế kiểm tra tiến độ 2 dự án trọng điểm là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra thực tế dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Quyết tâm đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về đích đúng tiến độ

Báo cáo với Bộ trưởng Trần Hồng Minh, ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), cho biết đến nay tổng sản lượng đạt hơn 70%, hàng loạt hạng mục then chốt đã cơ bản hoàn thành.

Theo ông Long, tiến độ được duy trì tốt, các nhà thầu đều đang tăng cường vật liệu, nhân lực, tổ chức 3 ca liên tục để thi công nền, móng, mặt đường.

Ban Quản lý dự án 85 nhấn mạnh: "Chúng tôi đôn đốc các nhà thầu tập trung toàn lực cho các hạng mục nước rút, chủ động phương án thi công linh hoạt để bảo đảm tiến độ, cam kết thông xe kỹ thuật đúng hẹn".

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng quà cho các nhà thầu ẢNH: LÊ LÂM

Đối với dự án thành phần 1, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc ban này cho biết các gói thầu thi công đạt gần 60%. Thời gian qua, chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe vào 19.12 như kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút, phải dồn toàn lực để thi công, không để bất kỳ thời điểm nào bị lãng phí, các bên cùng thể hiện quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích.

Sẵn sàng cho ngày khánh thành sân bay Long Thành

Tại dự án sân bay Long Thành, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 19.12.

Sân bay Long Thành đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để khánh thành vào 19.12 ẢNH: ACV

Bộ trưởng yêu cầu nhà thầu phải thi công với tinh thần "đi đến đâu sạch đẹp đến đó", tuân thủ tiêu chuẩn cảnh quan của một sân bay quốc tế hiện đại: cây xanh, thảm cỏ, tạo hình phải đồng bộ, gọn gàng.

Báo cáo với bộ trưởng, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, thời gian qua mưa lớn liên tục đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ thi công, đặc biệt là các công trình ngầm.

Tuy nhiên, ACV đã chỉ đạo các liên danh nhà thầu điều chỉnh biện pháp thi công, bố trí ca kíp hợp lý, tranh thủ từng giờ nắng để bù tiến độ. Hiện toàn dự án huy động gần 14.000 kỹ sư, công nhân, chuyên gia; cùng khoảng 3.000 thiết bị hiện đại, triển khai hàng trăm mũi thi công đồng thời xuyên ngày đêm.

"Nhiều gói thầu được rút ngắn tiến độ so với hợp đồng từ 3 - 5 tháng, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mốc kỹ thuật, để đảm bảo kịp khánh thành siêu sân bay Long Thành vào ngày 19.12", ông Nguyễn Tiến Việt nói.