Gần đến ngày thông xe kỹ thuật, vẫn còn nhiều nhà thầu vi phạm cam kết

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp về tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 TP.HCM vào chiều 24.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh đây những dự án đặc biệt quan trọng của địa phương và quốc gia, tỉnh cam kết với Chính phủ thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12. Thời gian rất gấp nhưng theo báo cáo thì hiện nay tiến độ còn chậm, nhiều nhà thầu vi phạm về cam kết tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, tình trạng mưa lớn gây ngập lụt cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: LÊ LÂM

Để đẩy nhanh tiến độ, thông xe kỹ thuật vào 19.12 tới đây, ông Đức giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu; cử cán bộ giám sát, theo dõi các đơn vị thi công hằng ngày; yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, chia ca làm ngày làm đêm, kể cả chủ nhật để thúc tiến độ.

Đối với các nhà vi phạm tiến độ, đã nhắc nhở nhiều lần mà vẫn chưa tiến triển thì có phương án chế tài, xử phạt; xem xét không cho thi công các dự án khác trên địa bàn, còn nhà thầu nào làm tốt thì khen thưởng.

Đối với những vướng mắc về vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành liên quan phải nhanh chóng xử lý, khơi thông. Theo ông Võ Tấn Đức, Đồng Nai còn cung ứng đá xây dựng cho cả miền Tây, nhưng dự án ngay địa bàn lại thiếu là điều nghịch lý, cần phải giải quyết ngay.

Nhiều nhà thầu vi phạm cam kết tiến độ

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 đoạn qua Đồng Nai), dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km, có 8 nhà thầu thi công.

Trong đó, có 3 nhà thầu thi công vượt tiến độ: Công ty cổ phần Lizen, Công ty cổ phần xây lắp 368, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (nhà thầu phụ).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành xử lý ngay tình trạng thiếu vật liệu xây dựng ẢNH: LÊ LÂM

5 nhà thầu còn lại chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo: Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Hải Đăng, Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP, Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam.



Ban quản lý dự án đã có thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng đến 5 nhà thầu trên, có nhà thầu chỉ thông báo 1 lần nhưng cũng có nhà thầu bị gửi thông báo vi phạm đến 3 lần.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, với tình hình thi công chậm chạp của một số nhà thầu kể trên thì khả năng cao sẽ không đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án trước 19.12.2025. Vì vậy, Ban đã điều chuyển nhiều khối lượng công việc sang cho các nhà thầu khác thực hiện.

Đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai (dài khoảng 11,26 km) có 6 nhà thầu thi công thì cũng chỉ 1 nhà thầu vượt tiến độ là Công ty cổ phần xây lắp 368.

"Các nhà thầu còn lại Ban đã có văn bản đôn đốc nhắc nhở, thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng gồm Công ty TNHH xây dựng Thành Phát, Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam và Công ty cổ phần đầu tư và Thương Mại Hoàng Thành", báo cáo cho hay.