Đồng Nai chi bao nhiêu tiền để mua sắm ô tô phục vụ công tác?

Ngày 24.10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản chấp thuận bổ sung kinh phí cho các sở, ngành, địa phương thực hiện mua sắm ô tô phục vụ công tác chung với số tiền 110,25 tỉ đồng.

Theo đó, sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận bổ sung kinh phí cho các sở, ngành, địa phương thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung với số tiền 110,25 tỉ đồng.

Trụ sở HĐND - UBND phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, phân bổ cho UBND các xã, phường mua sắm ô tô phục vụ công tác chung còn thiếu so với tiêu chuẩn định mức với số tiền 74,25 tỉ đồng; phân bổ cho UBND các xã, phường mua sắm ô tô phục vụ công tác chung thay thế các xe ô tô có thời gian sử dụng trên 20 năm với số tiền 10,45 tỉ đồng; phân bổ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh mua sắm ô tô phục vụ công tác chung còn thiếu so với tiêu chuẩn định mức với số tiền 25,55 tỉ đồng.

Kinh phí từ nguồn thưởng tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 cho các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính giải quyết kinh phí nêu trên cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường theo quy định.