Đồng Nai chi bao nhiêu tiền để mua sắm ô tô phục vụ công tác?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/10/2025 16:10 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chi hơn 110 tỉ đồng để mua sắm ô tô phục vụ công tác cho các sở, ngành và địa phương.

Ngày 24.10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản chấp thuận bổ sung kinh phí cho các sở, ngành, địa phương thực hiện mua sắm ô tô phục vụ công tác chung với số tiền 110,25 tỉ đồng.

Theo đó, sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận bổ sung kinh phí cho các sở, ngành, địa phương thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung với số tiền 110,25 tỉ đồng.

Đồng Nai chi hơn 110 tỉ đồng để mua sắm ô tô phục vụ công tác - Ảnh 1.

Trụ sở HĐND - UBND phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, phân bổ cho UBND các xã, phường mua sắm ô tô phục vụ công tác chung còn thiếu so với tiêu chuẩn định mức với số tiền 74,25 tỉ đồng; phân bổ cho UBND các xã, phường mua sắm ô tô phục vụ công tác chung thay thế các xe ô tô có thời gian sử dụng trên 20 năm với  số tiền 10,45 tỉ đồng; phân bổ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh mua sắm ô tô phục vụ công tác chung còn thiếu so với tiêu chuẩn định mức với số tiền 25,55 tỉ đồng.

Kinh phí từ nguồn thưởng tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 cho các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính giải quyết kinh phí nêu trên cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường theo quy định.

