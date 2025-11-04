Bộ Xây dựng lên tiếng khi giá căn hộ chung cư 'tăng phi mã'

Giá căn hộ từ 100 triệu đồng/m2 trở lên

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn trong quý 3/2025 tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Các dự án mới mở bán có giá trung bình 78 triệu đồng/m2, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên. Trong khi trên thị trường thứ cấp, giá vẫn duy trì đà tăng và thiết lập mặt bằng mới, đặc biệt tại các dự án đã bàn giao, có hạ tầng đồng bộ.

Chẳng hạn tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tăng mạnh với mức giá trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh kéo theo mặt bằng giá toàn thị trường tăng cao.

Giá rao bán cụ thể tại một số dự án nổi bật trong quý 3 như sau: Dự án Lancaster Legacy có mức giá rao bán trung bình 149 triệu đồng/m2, dự án Heritage West Lake có giá rao bán trung bình 140 triệu đồng/m2, dự án 88 Láng Hạ có rao bán giá trung bình 94 triệu đồng/m2, dự án The Nine Tower có giá rao bán trung bình 80 - 92 triệu đồng/m2, dự án Discovery Complex có giá rao bán trung bình 115 triệu đồng/m2, dự án Masteri Grand Avenue có giá rao bán trung bình 105 triệu đồng/m2, dự án Vinhomes Global Gate có giá rao bán trung bình 110 - 130 triệu đồng/m2...

Ở phân khúc căn hộ cao cấp, nhiều dự án có mức giá rao bán ở ngưỡng cao như: Dự án Sun Feliza Suites Cầu Giấy có giá rao bán từ 160 - 180 triệu đồng/m2, dự án The Nelson Private Residences có giá bán từ 130 - 180 triệu đồng/m2, dự án Starlake Tây Hồ Tây rao bán ở mức 130 - 180 triệu đồng/m2...

Bộ Xây dựng cho rằng giá căn hộ chung cư tăng phi mã là do đầu cơ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong khi đó ở TP.HCM, trong quý 3/2025, giá căn hộ chung cư cũng tiếp tục tăng, tập trung ở các phân khúc trung cấp và cao cấp. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 91 triệu đồng/m2, một số tại khu vực trung tâm có mức giá trung bình từ 120 - 150 triệu đồng/m2.

Giá rao bán cụ thể tại một số dự án trong quý 3 như sau: Dự án Fiato Premier đang có giá rao bán từ 50 - 60 triệu đồng/m2, The 9 Stellars giai đoạn mới được rao bán từ 76 - 92 triệu đồng/m2, dự án Paris Hoàng Kim ghi nhận mức giá khoảng 88 - 95 triệu đồng/m2, Akari City có giá dao động từ 48 - 58 triệu đồng/m2, Celesta Rise được chào bán trong khoảng 62 - 80 triệu đồng/m2, dự án West Gate Bình Chánh có giá từ 41 - 48 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc cao cấp và hạng sang có một số dự án đáng chú ý như: Lancaster Legacy đang có giá bán từ 168 - 210 triệu đồng/m2, The Opusk Residence ghi nhận mức giá từ 225 - 290 triệu đồng/m2, Grand Manhattan dao động từ 150 - 190 triệu đồng/m2, Empire City từ 142 - 178 triệu đồng/m2, The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn mới đang rao bán với giá từ 180 - 225 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Bình Dương cũ, thị trường căn hộ có mức giá bán ổn định và có xu hướng tăng nhẹ. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ các dự án căn hộ trung và cao cấp ven biển có mức tăng nhẹ, tiếp tục thu hút người mua ở thực, nhờ hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch - dịch vụ, cùng nâng cấp hạ tầng giao thông quan trọng như cao tốc Biên Hòa - TP.HCM, đường ven biển kết nối vùng Đông Nam bộ...

Tiềm ẩn yếu tố bất ổn

Theo Bộ Xây dựng, hiện tượng sốt đất không chỉ ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM mà còn lan tới nhiều tỉnh, thành có quy hoạch mở rộng trung tâm hành chính hoặc xây dựng khu công nghiệp mới. Những cơn sốt này khiến giá nhà đất tăng vọt, trong khi hạ tầng và tiện ích chưa theo kịp.

Đơn vị này nhận định: Thị trường bất động sản tại nhiều địa phương diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố bất ổn, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Đặc biệt, tại các đô thị lớn, giá nhà tăng mạnh vượt xa khả năng chi trả của đại bộ phận người dân, nhất là nhóm thu nhập trung bình, thấp, nhóm hưởng lương như người lao động trong các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức.

Trong nhiều trường hợp, giá nhà đất nhiều nơi không còn phản ánh quy luật cung - cầu mà bị chi phối bởi đầu cơ, thông tin quy hoạch thiếu minh bạch, việc điều chỉnh địa giới hành chính và tâm lý đám đông.

Việc giá nhà đất tăng nhanh tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Để ổn định thị trường và đảm bảo người dân có thể tiếp cận nhà ở với giá phù hợp, Bộ Xây dựng cho biết, cần thiết phải kiểm soát thị trường bất động sản, nhất là giải pháp điều tiết về cơ cấu sản phẩm nhà ở, giá giao dịch đất đai, nhà ở.

Điều chỉnh cơ cấu thị trường đang mất cân đối, tạo nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp, từ đó kéo mặt bằng giá chung giảm xuống, tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực.

Đồng thời, Bộ cũng xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản nhằm thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù để kiểm soát, điều tiết, từng bước kéo giảm giá nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân. Đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp; điều tiết thị trường theo hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt hoạt động đầu cơ, thao túng giá.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và xây dựng. Việc này nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường phát triển bền vững.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy chương trình xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp.

Theo Bộ Xây dựng, việc thiết lập công cụ pháp lý để kiểm soát và điều tiết thị trường bất động sản không chỉ giúp hạ nhiệt giá nhà, mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô.