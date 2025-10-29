Bất động sản công nghiệp Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng

Ngày 29.10, Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 5 năm 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư và Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức diễn ra tại TP.HCM. Theo ông Phạm Văn Hoành, Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, sau nhiều năm phát triển ổn định và phát triển hạ tầng khu công nghiệp mạnh mẽ, Việt Nam đã thiết lập được vị thế vững chắc là điểm đến chiến lược trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Giờ đây, trước làn sóng dịch chuyển sản xuất và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam không chỉ cần giữ vững vị thế, mà còn cần chủ động đón đầu các cơ hội mới. Chủ đề của Diễn đàn năm nay là "Vững vị thế, đón chuyển động" đã thể hiện tinh thần ấy. Đây cũng là thời điểm bản lề để các nhà phát triển hạ tầng, các địa phương và doanh nghiệp chuyển mình đúng lúc, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư chiến lược thế hệ mới.

Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 5 diễn ra tại TP.HCM ẢNH: CTV

Báo cáo từ JLL Việt Nam cho thấy, tính đến quý 3/2025, cả nước có hơn 447 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 134.600 ha, trong đó hơn 93.000 ha là đất công nghiệp có thể cho thuê. Ngoài ra, Việt Nam còn có 26 khu kinh tế cửa khẩu và 20 khu kinh tế ven biển với tổng diện tích gần 1,7 triệu ha. Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp hiện nay đạt hơn 73%, một con số rất tích cực, cho thấy nhu cầu thuê đất và nhà xưởng đang tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, dược phẩm, logistics và trung tâm dữ liệu.

Sự tăng trưởng của thị trường bất động sản công nghiệp được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất, chính sách mở cửa thương mại và tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do giúp Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu với ưu đãi thuế quan. Thứ hai, chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ với các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bắc - Nam, các tuyến vành đai tại TP.HCM và Hà Nội đã mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đặc biệt tại các vùng kinh tế trọng điểm. Thứ ba, sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế nội địa với mức tăng trưởng GDP quý 3/2025 đạt 8,23% và cả 9 tháng đầu năm đạt 7,85% là nền tảng vững chắc để thúc đẩy đầu tư sản xuất - kinh doanh.

Tại sự kiện, Ban tổ chức Diễn đàn tiếp tục triển khai Cuộc bình chọn “Vì Tương Lai Xanh” (VIPF Green Future Awards) năm 2025 - sáng kiến vinh danh các doanh nghiệp tiên phong trong chiến lược phát triển xanh và thân thiện môi trường. Cuộc bình chọn năm nay có sự đổi mới về tiêu chí và mở rộng hạng mục với với 6 nội dung vinh danh gồm: Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu năm 2025; Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2025; Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu năm 2025; Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2025; Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghiệp xanh tiêu biểu năm 2025; Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghiệp xanh năm 2025.



