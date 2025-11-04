Du lịch chật vật vì mưa bão liên tục

Từ đầu tháng 10 đến nay, các tỉnh miền Trung liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài, nhiều nơi bị chia cắt vì ngập sâu. Các tuyến du lịch Huế - Hội An - Đà Nẵng vốn là "xương sống" của du lịch miền Trung cũng phải tạm ngưng khai thác. Trong khi đó, khu vực miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Sơn La… vừa trải qua những đợt sạt lở, mưa lũ khiến nhiều cung đường bị gián đoạn.

Khách sạn ở Sapa (Lào Cai) chìm trong sương mù, giá rét ẢNH: LÊ NAM

Tour trong nước tạm ngưng

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch VinaGroup, cho biết gần như toàn bộ các tour đi miền Trung, miền Bắc giai đoạn này đều đã ngưng khai thác vì thời tiết bất ổn, không đảm bảo được lộ trình an toàn cho du khách. Hầu hết các công ty du lịch, trong đó có VinaGroup, đều chuyển hướng sang các điểm đến an toàn hơn, chủ yếu là tour nước ngoài.

"Từ sau cơn bão số 10 hồi đầu tháng 10 năm nay, VinaGroup đã dừng toàn bộ tour nội địa ở khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời tập trung vào các thị trường ổn định hơn như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản. Doanh thu không bị ảnh hưởng nhiều vì chúng tôi tư vấn khách chuyển sang thị trường khác phù hợp. Hiện nhóm tour Đông Bắc Á đang tăng tốc mạnh", ông Mẫn nói.

Mưa bão có thể qua, nhưng sự chuẩn bị thì phải luôn ở đó. DN nào thích ứng nhanh, minh bạch và linh hoạt sẽ đứng vững trong mọi biến động. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch VinaGroup

Khác với nhiều doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng trực tiếp, BestPrice Travel lại may mắn khi không có đoàn nào trùng thời điểm mưa bão. Tuy nhiên, chị Trần Ngọc Minh Phương, đại diện công ty, thừa nhận vẫn chưa dám mở bán thêm tour mới cho tới khi tình hình thời tiết ổn định hơn. Một số đoàn dự kiến khởi hành giữa tháng 11 đi Huế - Hội An hiện đang tạm hoãn. "Chỉ cần dự báo có bão là chúng tôi dừng bán tour ngay, tránh tình huống vừa khởi hành đã phải hủy", chị Phương nói.

Theo ông Lê Trương Hoàng Nam, Phó trưởng phòng Phát triển sản phẩm của Vietravel, do năm nào cũng bị ảnh hưởng bởi mưa bão nên công ty luôn chuẩn bị kịch bản dự phòng. Nếu khách vẫn muốn đi, công ty sẽ điều chỉnh lộ trình phù hợp. "Ví dụ nếu điểm đến bị ngập, chúng tôi chuyển sang Đà Nẵng, tập trung vào các hoạt động trong nhà như tắm onsen, tham quan Sun World hay Bà Nà Hills. Kinh nghiệm nhiều năm giúp Vietravel xử lý linh hoạt khi thời tiết bất lợi", ông Nam cho hay. Dù vậy ông Nam thừa nhận năm nay bão lũ xuất hiện sớm và dày hơn. Biến đổi khí hậu khiến thiên tai diễn biến phức tạp hơn, ảnh hưởng sớm hơn mọi năm. Sắp tới miền Tây có thể cũng sẽ chịu tác động, đặc biệt là khu vực Bến Tre (cũ), Đồng Tháp đang có dấu hiệu ngập sâu. Nếu tình hình này kéo dài, ngành du lịch chắc chắn sẽ phải tính lại kế hoạch mùa cao điểm tết.

Tại miền Trung, nhiều DN lữ hành phải căng mình xử lý các tình huống bất ngờ khi du khách bị kẹt do mưa lũ. Bà Phương Thảo, đại diện Công ty Du lịch Asia King (Hà Nội), kể lại hành trình "giải cứu" khách trong đợt mưa bão vừa qua. Mới nhất, khách ở Huế bị kẹt lại 2 ngày, sau đó công ty phải thuê cả thuyền lẫn xe để đưa khách ra sân bay. Ở Hội An cũng có đoàn gặp tình trạng tương tự. Do mưa bão nên một số tour miền Trung buộc phải hủy ngang, có đoàn phải bay thẳng vào TP.HCM để tiếp tục chương trình. "Chúng tôi cố gắng bảo vệ quyền lợi cho khách. Tiền hoàn lại từ tour hủy được chuyển sang chương trình mới, gần như khách không phải thanh toán thêm", bà Thảo cho biết.

Theo Hiệp hội Du lịch VN, việc mưa bão xảy ra vào cao điểm thu đông đang gây ảnh hưởng lớn đến ngành lữ hành, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp tập trung thị trường nội địa. Tuy nhiên, nhiều đơn vị đã chủ động "xoay trục" sang tour quốc tế, hoặc thiết kế sản phẩm linh hoạt hơn. Các doanh nghiệp như Vietravel, Saigontourist hay VinaGroup đều có đội ngũ trực theo dõi thời tiết để kịp thời thay đổi lịch trình, hoặc bố trí điểm đến thay thế. Một số công ty lữ hành khu vực miền Trung còn kết hợp bảo hiểm du lịch mở rộng, bao gồm chi phí hủy tour do thiên tai.

Khách nước ngoài trở lại Lào Cai du lịch ẢNH: LÊ NAM

Nỗi lo mùa cao điểm cuối năm

Dù vẫn giữ được doanh thu nhờ thị trường outbound, nhiều DN cho rằng nếu mưa bão kéo dài đến cuối năm, hoạt động du lịch trong nước, đặc biệt là miền Trung sẽ gặp khó trong mùa cao điểm Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Lê Trương Hoàng Nam lo lắng nếu xu hướng thời tiết cực đoan tiếp tục cần có chiến lược dài hạn về sản phẩm du lịch ứng phó thiên tai. "Chúng tôi có thể điều chỉnh ngắn hạn, nhưng nếu năm nào cũng mưa bão dày, thì phải tái cấu trúc tour. Cần phát triển thêm các sản phẩm mùa mưa, như tắm khoáng nóng, du lịch chăm sóc sức khỏe hoặc các tour nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu", ông nói.

Đại diện Asia King cũng đồng quan điểm: "Thiên tai là chuyện bất khả kháng, nhưng nếu có kịch bản xử lý tốt, du khách sẽ cảm nhận được sự chuyên nghiệp của công ty. Thậm chí, nhiều khách quốc tế xem đây là trải nghiệm đáng nhớ khi họ được hỗ trợ tận tình giữa mưa bão".

Theo các chuyên gia du lịch, ngoài giải pháp tình thế của DN, vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở hạ tầng giao thông và điểm đến. Mưa bão khiến sân bay, tuyến đường, cảng du lịch dễ bị tê liệt, gây gián đoạn chuỗi dịch vụ.

Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm và xây dựng cơ chế hỗ trợ DN khi buộc phải dừng hoạt động vì lý do bất khả kháng. Những chính sách giảm thuế, giãn phí hoặc gói tín dụng ưu đãi ngắn hạn có thể giúp DN vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dù đang phải đối mặt với những đợt thời tiết khắc nghiệt, nhiều DN du lịch vẫn giữ tinh thần lạc quan. Mưa bão chỉ là một phần của hành trình dài, còn năng lực thích ứng mới là yếu tố quyết định để giữ chân du khách. Ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định: "Mưa bão có thể qua, nhưng sự chuẩn bị thì phải luôn ở đó. DN nào thích ứng nhanh, minh bạch và linh hoạt sẽ đứng vững trong mọi biến động".

Lượng đặt phòng lưu trú giảm khá nhiều do miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng mưa bão ẢNH: LÊ NAM

Khách du lịch tranh thủ đi chợ phiên Bắc Hà sáng sớm ẢNH: LÊ NAM

Chợ đêm nhộn nhịp, khách Tây tò mò ẩm thực Tây Bắc ẢNH: LÊ NAM

Mưa lạnh cản trở tầm nhìn, nhiều đoạn đường sạt lở khiến việc di chuyển khó khăn tại Sapa ẢNH: LÊ NAM