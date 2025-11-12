Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Hải Phong
Hải Phong
12/11/2025 11:47 GMT+7

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định 9 nội dung, 9 dự thảo nghị quyết. Đây là những nội dung quan trọng, cần thiết cho hoạt động của các cấp, các ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáng 12.11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua 9 nghị quyết quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thảo luận các nội dung, gồm: đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030; áp dụng Nghị quyết số 35 ngày 7.12.2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với đó, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng xem xét nội dung tạm giao số lượng người làm việc cho UBND các xã để bố trí tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã sau khi thành lập; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 điều 1 Nghị quyết số 17 ngày 22.8.2025 của HĐND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua 9 nghị quyết quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 2.

Lấy ý kiến thông qua 9 nghị quyết tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Kỳ họp cũng thảo luận, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) nguồn ngân sách địa phương của dự án 4 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Bãi bỏ 3 nghị quyết do HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành. Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác của tỉnh Quảng Ngãi.

Kỳ họp còn xem xét, thảo luận, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua 9 nghị quyết quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 9 nội dung. Đây là những nội dung rất quan trọng, cần thiết cho hoạt động của các cấp, các ngành hiện nay.

Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các ban của HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra theo quy định pháp luật. Trong quá trình thẩm tra, UBND tỉnh và các sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết đã có sự phối hợp, trao đổi với các ban của HĐND tỉnh để hoàn chỉnh các nội dung trình ra kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận và thông qua 9 nghị quyết trên.

Tin liên quan

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chính sách hỗ trợ cán bộ

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chính sách hỗ trợ cán bộ

Chính sách hỗ trợ đặc biệt kéo dài đến năm 2027 nhằm chia sẻ khó khăn với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Kon Tum (cũ) sau sắp xếp hành chính về tỉnh Quảng Ngãi.

Khám phá thêm chủ đề

HĐND tỉnh Quảng Ngãi nghị quyết công chức đầu tư Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận