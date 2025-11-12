HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Sáng 12.11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thảo luận các nội dung, gồm: đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030; áp dụng Nghị quyết số 35 ngày 7.12.2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với đó, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng xem xét nội dung tạm giao số lượng người làm việc cho UBND các xã để bố trí tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã sau khi thành lập; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 điều 1 Nghị quyết số 17 ngày 22.8.2025 của HĐND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Lấy ý kiến thông qua 9 nghị quyết tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Kỳ họp cũng thảo luận, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) nguồn ngân sách địa phương của dự án 4 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Bãi bỏ 3 nghị quyết do HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành. Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác của tỉnh Quảng Ngãi.

Kỳ họp còn xem xét, thảo luận, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 9 nội dung. Đây là những nội dung rất quan trọng, cần thiết cho hoạt động của các cấp, các ngành hiện nay.

Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các ban của HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra theo quy định pháp luật. Trong quá trình thẩm tra, UBND tỉnh và các sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết đã có sự phối hợp, trao đổi với các ban của HĐND tỉnh để hoàn chỉnh các nội dung trình ra kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận và thông qua 9 nghị quyết trên.