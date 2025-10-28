Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Thiện Nhân
Thiện Nhân
28/10/2025 15:16 GMT+7

UBND xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa (xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, Ninh Thuận cũ) công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân trong vùng xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Sáng 20.10, UBND xã UBND xã Phước Dinh chính thức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT-HT-TĐC) cho người dân và tổ chức có diện tích đất, tài sản được thu hồi để xây dựng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Giải phóng mặt bằng điện hạt nhân Ninh Thuận: Quyền lợi người dân được đảm bảo- Ảnh 1.

Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân

ẢNH: THIỆN NHÂN

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 nằm tại xã Phước Dinh, có tổng diện tích cần giải tỏa là 449,37 ha, ảnh hưởng đến 835 hộ dân và 6 tổ chức; trong đó, có 786 hộ có đất (399,38 ha), 43 hộ có tài sản và 6 tổ chức với diện tích 49,99 ha.

Đại diện UBND xã Phước Dinh cho biết, địa phương đã hoàn thành kiểm kê và niêm yết công khai phương án BT-HT-TĐC cho 166 hộ và tổ chức (gồm đợt 1 là 63 trường hợp và đợt 2 là 103 trường hợp).

Dự kiến đến ngày 31.12, UBND xã Phước Dinh sẽ hoàn tất việc chi trả cho khoảng 500 trường hợp, tương ứng hơn 200 ha đất trong khu vực vùng lõi nhà máy. Các trường hợp còn lại đang được gấp rút lập phương án chi tiết.

Giải phóng mặt bằng điện hạt nhân Ninh Thuận: Quyền lợi người dân được đảm bảo- Ảnh 2.

Quyền lợi người dân trong vùng Dự án điện hạt nhân được đảm bảo

ẢNH: THIỆN NHÂN

Riêng về khu tái định cư của dự án, công tác xác định nguồn gốc đất đã hoàn thành 100% trên diện tích 65,62 ha, ảnh hưởng 91 hộ. 

UBND xã Phước Dinh đã niêm yết công khai phương án bồi thường cho 70/91 hộ và 2 tổ chức. Mục tiêu đặt ra là sẽ hoàn thành công tác chi trả và thu hồi mặt bằng khu tái định cư vào tháng 12.2025.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy, tổng công suất khoảng 4.600 MW. Trong đó, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có công suất khoảng 2.400 MW, đặt tại xã Phước Dinh; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, công suất khoảng 2.200 MW, đặt tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa (xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Tỉnh Khánh Hòa đang tập trung nguồn nhân lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong năm 2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khám phá thêm chủ đề

Điện hạt nhân nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận Khánh Hòa Bồi thường Tái định cư giải phóng mặt bằng
