Khánh Hòa khảo sát, lấy ý kiến địa điểm tái định cư dự án điện hạt nhân

Buổi khảo sát do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và UBND xã Vĩnh Hải cùng đông đảo người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Đề xuất 2 vị trí tái định cư ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp PAZ

Theo báo cáo của Sở Công thương, UBND tỉnh đề xuất 2 vị trí mới thay thế vị trí khu tái định cư cũ đã được phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 5.6.2025. Nguyên nhân thay đổi là do Bộ KH-CN khẳng định tại văn bản số 902 ngày 17.4.2025 và Văn bản số 2286 ngày 11.6.2025: "Khu vực cấm dân cư là khu vực có ranh giới ngoài cách hàng rào nhà máy tối thiểu 1 km".

Người dân, các hộ nằm trong diện di dời vùng dự án nêu ý kiến, tâm tư nguyện vọng tại buổi khảo sát ẢNH: BÁ DUY

Bộ KH-CN cũng khuyến cáo trong bán kính 3 - 5 km (vùng bảo vệ khẩn cấp PAZ) chỉ cho phép dân số phát triển tự nhiên, hạn chế trường học, bệnh viện, khu vui chơi đông người. Yêu cầu này được lãnh đạo Bộ KH-CN khẳng định lại tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn với UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 24.7.

Vị trí thứ nhất tại thôn Thanh Hải (xã Vĩnh Hải) có tổng diện tích 83,84 ha, cách tâm lò phản ứng khoảng 6,8 km. Khu tái định cư dự kiến có 1.124 lô đất ở với tổng diện tích 24,76 ha. Diện tích bố trí khu thương mại dịch vụ phục vụ chuyển đổi nghề là 9,6 ha. Vị trí này nằm trong Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, giáp biển Đông, có hạ tầng giao thông thuận lợi kết nối với tuyến đường 702, các tuyến đường quy hoạch và đường vành đai phía bắc nối đến QL1A, QL27A, cao tốc Bắc - Nam.

Ông Võ Văn Bảy - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải cũng bày tỏ, người dân mong muốn được bố trí nơi tái định cư đảm bảo điều kiện sức khỏe, môi trường sống, giao thông thuận lợi và có đất sản xuất ổn định ẢNH: BÁ DUY

Vị trí thứ hai tại thôn Nhơn Hải (xã Vĩnh Hải) có tổng diện tích 76,63 ha, cách tâm lò phản ứng khoảng 8 km. Khu tái định cư dự kiến có 1.415 lô đất ở với tổng diện tích 21,09 ha. Diện tích bố trí khu thương mại dịch vụ là 8,06 ha. Tuy nhiên, vị trí này có tổng diện tích nhỏ hơn phương án 1, quỹ đất thương mại dịch vụ ít hơn và nằm sát khu dân cư hiện hữu, dễ gây áp lực hạ tầng.

Tại buổi khảo sát có hơn 100 người dân, các hộ nằm trong diện di dời vùng dự án tham dự. Ông Trần Minh Thái - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải cho biết, cán bộ, đảng viên và người dân địa phương đồng tình với chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân và khu tái định cư.

Vị trí được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân số 2 ẢNH: BÁ DUY

Ý kiến tại buổi khảo sát, đông đảo người dân bày tỏ mong muốn được bố trí tái định cư tại khu vực thuận lợi cho giao thông, có điều kiện sản xuất nông nghiệp ổn định, đồng thời được hưởng chính sách đền bù, hỗ trợ bảo đảm đời sống và sinh kế lâu dài. Nơi tái định cư phải đảm bảo điều kiện sức khỏe, môi trường sống tốt. Đồng thời, một số ý kiến đề nghị xem xét thêm vị trí khu vực Hòn Một, xã Vĩnh Hải để thuận lợi hơn cho đời sống và sản xuất.

Chính sách 'tốt nhất', không chỉ 'tốt hơn'

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, việc khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về địa điểm xây dựng khu tái định cư là bước quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân vùng dự án. Ông cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu các kiến nghị, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, khảo sát thêm một số địa điểm phù hợp để lựa chọn phương án tối ưu.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao đổi với người dân tại buổi làm việc

ẢNH: BÁ DUY

Điều đáng chú ý, Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhắc lại chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm tỉnh tháng 12.2024 về việc phải bố trí khu tái định cư và các điều kiện chính sách "tốt nhất" cho người dân, chứ không chỉ là "tốt hơn". Ông khẳng định, đây là yêu cầu mang tính cam kết cao nhất của Đảng và Nhà nước đối với người dân vùng dự án.

Ông Trịnh Minh Hoàng đánh giá cao tinh thần đồng lòng, chia sẻ khó khăn của nhân dân xã Vĩnh Hải. Ông cho biết, tỉnh đang nỗ lực xây dựng những cơ chế chưa từng có tiền lệ, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua đề xuất rà soát, bổ sung các chính sách mới. Tỉnh sẽ bố trí khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ, thuận lợi cho sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài, đúng quy định của Chính phủ và tiêu chuẩn an toàn hạt nhân theo hướng dẫn của IAEA.

Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc bố trí khu tái định cư theo chính sách "tốt nhất" cho người dân, chứ không chỉ là "tốt hơn" ẢNH: BÁ DUY

Theo báo cáo của Sở NN-MT, đến ngày 17.10, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Nhà máy điện hạt nhân số 2 đã hoàn thành công tác kiểm kê 534 hộ với diện tích 404,5 ha. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn do chưa xác định chính thức khu tái định cư mới, vùng dự án có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp và một số đơn giá bồi thường chưa có trong bảng giá.

Việc lựa chọn vị trí khu tái định cư nằm ngoài bán kính 3 - 5 km nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng dân cư, giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm phóng xạ trong trường hợp sự cố hạt nhân, đồng thời thuận lợi cho công tác ứng phó khẩn cấp và tổ chức sơ tán khi cần thiết.