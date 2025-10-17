Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khảo sát dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Ngày 17.10, đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa).

Phía tỉnh Khánh Hòa có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Đoàn công tác đã khảo sát vị trí dự kiến đặt nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và nghe địa phương báo cáo về công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như di dân tái định cư. Đồng thời, đoàn thăm hỏi, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trao đổi với người dân tại khu vực thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ẢNH: Đ.L

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là công trình đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2031 - 2035 với tổng công suất 4.000 - 6.400 MW. Dự án sẽ thu hồi tổng diện tích 466,3 ha, ảnh hưởng tới 793 hộ dân và 3.071 ngôi mộ.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, công tác kiểm kê đã đạt 100% ở cả ba khu vực. Tại khu tái định cư Hòn Một (54,39 ha), địa phương hoàn thành kiểm kê 202 hộ và 2 tổ chức. Khu chỉnh trang khu dân cư hiện hữu (13,4 ha) hoàn tất 57 hộ. Khu vực nhà máy (404,5 ha) với 534 hộ dân và 2.895 ngôi mộ đã kiểm kê xong, xác định nguồn gốc đất cho 232 hộ tương ứng hơn 56 ha.

Địa phương đã niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 72 trong số 114 hộ đầu tiên, với tổng giá trị khoảng 160,6 tỉ đồng.

Về di dời mồ mả, UBND xã Vĩnh Hải dự kiến phê duyệt trong tháng 10.2025 đối với 175 hộ, có 2.895 ngôi mộ, tổng giá trị khoảng 25 tỉ đồng, phấn đấu hoàn thành chi trả ngay trong tháng 10.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh ghi nhận các kiến nghị của địa phương và người dân về dự án nhà máy điện hạt nhân ẢNH: Đ.L

Tại buổi làm việc, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án, bao gồm: áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt từng thực hiện tại tỉnh Ninh Thuận cũ và tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập; bổ sung quy định về khoảng cách an toàn, khu vực cấm và hạn chế dân cư quanh nhà máy; bố trí thêm 9.156 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương; bãi bỏ Quyết định số 1504/2013 của Thủ tướng Chính phủ để thống nhất cơ chế bồi thường; chỉ đạo EVN, PVN sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Qua buổi khảo sát, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh ghi nhận các kiến nghị của địa phương và người dân, yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổng hợp, báo cáo bằng văn bản đối với những nội dung vượt thẩm quyền để đoàn công tác báo cáo Chính phủ và Quốc hội. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ông đề nghị địa phương rà soát các chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội, vấn đề nào chưa rõ cần kiến nghị Trung ương bổ sung trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho người dân.